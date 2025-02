El director de "Speak No Evil", James Watkins, dirigirá la película "Clayface" para DC Studios

Clayface también fue un elemento básico en la exitosa Batman: The Animated Series de los años 90. Se rumoreaba que el personaje sería parte de la próxim a The Batman: Part 2 de Reeves, pero el codirector de DC Studios, James Gunn , desmintió ese rumor en sus cuentas de redes sociales.

DC Studios lanzará Clayface el 11 de septiembre de 2026.

El éxito de Speak No Evil

Producida por Blumhouse, Speak No Evil fue la película más taquillera del año pasado con 36,9 millones de dólares en EEUU y 75,7 millones a nivel mundial, con un presupuesto de 15 millones de dólares.

Además de Speak No Evil, los créditos como director de Watkins incluyen el episodio “Shut Up and Dance” de Black Mirror y la película The Woman in Black, que es la película de terror británica más taquillera de la historia. Otros créditos incluyen la producción y dirección de la serie de suspenso y espías de los años sesenta The Ipcress File.