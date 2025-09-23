El director de "Weapons" confirmó que está trabajando en una precuela de la película de terror

El cineasta detrás de Weapons , Zach Cregger , confirmó que él y Warner Bros. están en conversaciones para la película precuela centrada en la espeluznante villana tía Gladys, interpretada memorablemente por Amy Madigan .

"Es real y he estado hablando con Warner Bros. al respecto", declaró el director de terror a la revista Fangoria antes del estreno digital de la película. "Hay una historia y estoy muy emocionado. No son tonterías" .

Cregger agregó que las conversaciones también fueron independientes del éxito de taquilla y de crítica de Weapons, y que la gestación de la idea fue anterior a su recaudación en EEUU de casi 150 millones de dólares (y 263 millones de dólares acumulados en todo el mundo) frente a un presupuesto de menos de 40 millones de dólares.

"Estaba listo", dijo Cregger sobre la precuela. "Ya lo tenía en el bolsillo antes de que se estrenara la película".

El portal Deadline confirmó el mes pasado que New Line Cinema, filial de WBD , estaba en conversaciones preliminares para un prólogo. En ese momento, no estaba claro en qué calidad participaría Cregger en el proyecto, ya que actualmente está reiniciando Resident Evil para Sony Pictures y posteriormente trabajará en Flood , una película de ciencia ficción para la que ya ha terminado el guion.

Madigan, cuya tía Gladys ha conquistado al mundo, añadió sobre si volvería para una secuela: "No es que lo descarte, pero en este negocio, nada es real hasta que lo es. Me lo pasé genial trabajando con Zach y conociendo su cerebro. Ese es el verdadero regalo del resultado de la película. Lo demás tiene que ver con todo tipo de conversaciones en las que nunca participaría y cosas de negocios por el estilo. Pero, ya sabes, me encanta Gladys, así que lo dejaré ahí".

De qué trata Weapons

Tras la película de terror de 2022, Bárbaro, que lo catapultó a la fama, En Weapons Cregger desentraña el misterio tras la inexplicable desaparición de 17 estudiantes de tercer grado que desaparecen de sus hogares exactamente a las 2:17 a. m., y el miedo y la ira resultantes que inspiran en su comunidad aislada. Además de Madigan, el reparto incluye a Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong y Cary Christopher.