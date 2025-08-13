"Weapons", la película de terror más comentada del año podría tener una precuela

Su director Zach Cregger se encuentra en conversaciones preliminares con Warner Bros. Pictures y New Line Cinema para una película de origen ambientada en el universo de Weapons.

Según se informa, el cineasta Zach Cregger ya está en conversaciones iniciales para una película precuela de Weapons (La hora de la desaparición) .

Según un informe exclusivo del portal The Hollywood Reporter, Cregger se encuentra en conversaciones preliminares con Warner Bros. Pictures y New Line Cinema para una película de origen ambientada en el universo de Weapons.

La película se estrenó en cines de todo el mundo a principios de este mes y ha sido un éxito de crítica y taquilla hasta la fecha. Está protagonizada por un reparto coral que incluye a Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan y Cary Christopher.

Según se informa, la precuela se centrará en Gladys Lilly, el personaje de Amy Madigan , quien ( spoilers a continuación ) interpreta a la villana principal de la película. Si bien Weapons es una historia no lineal que explora múltiples perspectivas sobre la desaparición misteriosa de niños de toda una clase la misma noche, la película nunca explora la percepción de Gladys sobre los eventos.

Se supone que la precuela explorará su historia y lo que la lleva a su traicionero papel en la desaparición de los niños. Su historia formaba parte del borrador original de Weapons, pero el director Zach Cregger la eliminó por limitaciones de duración.

Fuentes de The Hollywood Reporter han señalado que aún no se han cerrado acuerdos para la precuela ni se ha anunciado una fecha de estreno. Cregger tiene otros proyectos en marcha, incluyendo una próxima película de Resident Evil y una película original en la que está trabajando, titulada Flood.

Zach Cregger dio detalles sobre su película basada en Resident Evil

Recientemente, Cregger confirmó que Austin Abrams protagonizará la próxima adaptación de Resident Evil como personaje original . "No se parecerá en nada a Bárbaro y Weapons. Será una película de rock and roll. Es para jugar, desconectar y volverme loco con la cámara. Austin Abrams será mi chico. Austin es la película. Tenemos algo increíble juntos. Es una historia extraña, divertida y alocada", explicó Cregger.

"No voy a contar la historia de Leon, porque la historia de Leon se cuenta en los juegos. Los fans ya la tienen", dijo Cregger sobre la película a principios de julio. Cregger ya había advertido a los jugadores más apasionados que podrían odiar su película porque no es una adaptación directa.

Weapons (La hora de la desaparición) esta disponible en cines.