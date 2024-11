El dramático accidente que marcó un antes y un después en la vida de Ashton Kutcher: así cambió su rumbo para siempre

Durante su estadía, el actor consumió una menta con THC, el componente psicoactivo del cannabis , como parte de una experiencia recreativa. Lo que no anticipó fue cómo su cuerpo reaccionaría debido a una vasectomía reciente, lo que provocó que perdiera sensibilidad en la cintura hacia abajo. "De repente, no podía sentir nada en la zona pélvica . Fue aterrador", confesó el interprete en entrevistas posteriores.

El pánico se apoderó de él en medio de un evento social, lo que lo llevó a huir desesperado para intentar regresar al hotel. Sin embargo, bajo los efectos del cannabis, no recordaba cómo llegar y tuvo que depender de su esposa para encontrar el camino. Una vez en la habitación, la situación no mejoró de inmediato. La combinación de ansiedad y los efectos del THC lo llevaron a pensamientos irracionales, como creer que estaba arruinado financieramente. "Ni siquiera podemos permitirnos estar aquí", recordó haber pensado en ese momento.

Al día siguiente, con la mente más clara, Kutcher comprendió la gravedad del episodio y lo que representaba. Fue entonces cuando decidió que era momento de hacer un cambio profundo en su vida, abandonando por completo el consumo de marihuana. "Cuando la marihuana se volvió legal en California, me prohibí consumirla", afirmó, destacando que el autocontrol y la disciplina fueron clave para lograrlo.

Este incidente transformó no solo su relación con las drogas, sino también con su propio bienestar. Kutcher asegura que ese cambio lo hizo mejor esposo, padre y profesional, consolidando su lugar como una figura querida en Hollywood por su autenticidad y honestidad.

Ashton Kutcher y Mila Kunis, los secretos de un matrimonio perfecto

A pesar de lo ocurrido, la pareja demostró que los desafíos no solo fortalecen las relaciones, sino que también pueden ser una oportunidad para crecer juntos. Los enamorados, casados desde hace casi una década, ha encontrado una fórmula única para mantener vivo el amor y la complicidad.

En una entrevista con E! News, Mila Kunis reveló que el secreto de su relación está en cómo enfrentan la vida con humor. "Nos reímos de todo", aseguró, destacando que compartir risas incluso en los momentos difíciles fue clave para su conexión como pareja.

Por su parte, Kutcher no oculta su admiración por su esposa y su vida juntos. "Me considero el ser humano más afortunado que conozco", afirmó, añadiendo que no cambiaría sus problemas por nada del mundo porque forman parte de las alegrías que comparte con su familia. Ambos coinciden en que la base de su relación es el respeto mutuo, el amor por sus hijos y la capacidad de afrontar cualquier adversidad con una sonrisa.