El emotivo último adiós a Luis Brandoni de Eduardo Blanco, su compañero y amigo de "Parque Lezama"

El actor falleció a los 86 años tras sufrir un hematoma cerebral por una caída en su casa y permanecer internado varios días en terapia intensiva.

Luis Brandoni murió a los 86 años como consecuencia de un hematoma subdural provocado por una caída en su casa , tras permanecer varios días internado en terapia intensiva.

La noticia se conoció en la madrugada del lunes y generó conmoción en el ambiente artístico, donde era una figura central del teatro, el cine y la televisión argentina desde hace más de seis décadas.

En las últimas horas, colegas y amigos comenzaron a despedirlo públicamente , entre ellos Eduardo Blanco , quien compartió con él uno de sus trabajos más emblemáticos: la obra "Parque Lezama" .

El vínculo entre Eduardo Blanco y Luis Brandoni fue mucho más que profesional. Estuvo atravesado por la admiración y una convivencia artística que se consolidó con los años, especialmente a partir de “Parque Lezama” , la obra que protagonizaron juntos durante más de una década.

Desde Madrid, donde se encontraba al momento de conocer la noticia, Blanco reconoció en diálogo con "Infobae en Vivo Al Amanecer": " Yo estaba un poco al tanto de que esto podía suceder , pero bueno, cuando sucede no deja de entristecer e impactar ".

Según sus declaraciones, trabajar con él fue una experiencia formativa en todos los sentidos. No solo por su talento, sino por su forma de entender el oficio.

"Para mí, un gran aprendizaje. Nos ha acompañado con las historias que ha contado y, a mí en particular, me es muy significativo. Yo siempre le decía, en la época que comencé a ser actor, integrar, pasar a ser parte del sindicato de actores era un privilegio, una emoción”, detalló.

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Recordó el momento en que el propio compañero le entregó su carnet de actor en una ceremonia del sindicato, un gesto que, en su sentimiento, tuvo un valor simbólico enorme: el ingreso pleno a la profesión.

A su vez, destacó su presencia escénica como algo difícil de explicar técnicamente. “Primero cómo habitaba el escenario con una impunidad maravillosa, con una impunidad que me gustaría tenerla a mí sobre un escenario. Era una relajación que no estaba impuesta ni siquiera trabajada. Él era ahí”, explicó.

También resaltó su ética de trabajo. Durante las más de mil funciones de “Parque Lezama”, el actor mantuvo una regularidad poco común: siempre sólido, comprometido y a la altura del público, incluso después de haber tenido problemas de salud.

"Cuando estábamos haciendo en la última etapa en el Politeama, "Parque Lezama", la obra de teatro, él un Viernes Santo fue cuando tuvo su primera ACV. Se tuvo que quedar internado viernes, sábado y domingo. El miércoles estaba haciendo función", contó y continuó: "Un tipo que era su pasión. Creo que con lo público lo conocemos todos y era lo que transmitía".

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Blanco trajo frases que condensaban la mirada de Brandoni sobre la labor actoral. Una de ellas, especialmente significativa, hablaba de la responsabilidad frente al espectador. De la idea de no fallarle a quien paga una entrada sin saber qué va a recibir.

"El teatro tiene eso, además, que de repente no todos los actores somos regulares a la hora de subirnos a un escenario. Porque imaginate que con "Parque Lezama" hicimos como 1.300 funciones, él estaba en todas igual, impecable. Puede estar un actor ocho puntos y un día puede estar nueve y otro día siete, pero difícilmente un actor como él pueda estar ocho puntos y un día tres. No, no existe", dijo.

Al despedirlo, eligió el aplauso. Para él, esa es la forma más fiel de honrar a Brandoni: "Él disfrutaba mucho el aplauso del público, el cariño del público. Era un disfrute para él”.

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De qué murió Luis Brandoni

Luis Brandoni murió a raíz de un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su membrana externa, producto de un golpe en la cabeza tras una caída en su domicilio hace casi 10 días.

Después del accidente, el actor fue trasladado al Sanatorio Güemes, donde permaneció internado en terapia intensiva. En un primer momento se evaluó la evolución del hematoma con la expectativa de que pudiera reabsorberse, pero con el paso del tiempo su estado se complicó.

Finalmente, su no resistió y falleció en la madrugada del lunes. Su muerte se produjo apenas un día después de haber cumplido 86 años y la noticia fue confirmada por el reconocido productor teatral Carlos Rottemberg en una publicación en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/multiteatro/status/2046067725642977317?s=20&partner=&hide_thread=false Murió Luis Brandoni.

Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable.

Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario.

Hoy es un día muy triste para nuestra cultura. — Multiteatro (@multiteatro) April 20, 2026

Dónde ver Parque Lezama

"Parque Lezama" está disponible en Netflix, la película dirigida por Juan José Campanella que adapta la exitosa obra teatral que Brandoni protagonizó junto a Eduardo Blanco durante años.

La historia se centra en el encuentro entre dos hombres mayores que coinciden en un banco parque porteño. Uno de ellos, León Schwartz (interpretado por Brandoni), es un militante comunista verborrágico, exagerado y lleno de historias, mientras que Antonio Cardozo (Blanco) es más reservado y atraviesa la última etapa de su vida con cierto cansancio.

A partir de ese cruce aparentemente casual, construyen una relación llena de humor, discusiones, ternura y reflexión.

El título aborda temas como la vejez, la soledad, la memoria, la identidad y el paso del tiempo, siempre desde el diálogo constante entre estos dos personajes opuestos pero complementarios.