El enojo de Denzel Washington por una escena eliminada en "Gladiador 2": "Supongo que se acobardaron"

"Besé a un tipo en los labios y creo que no estaban listos para ello" , ha continuado relatando. Finalmente, ha apuntado que su personaje mataba al otro "unos cinco minutos después". "Es Gladiador, es el beso de la muerte", ha concluido.

Denzel Washington habló sobre retirarse de la actuación

Washington se reúne con Ridley Scott en la secuela de Gladiador después de haber trabajado en la película American Gangster de 2007. El actor dijo que está considerando retirarse pronto.

“Me quedan muy pocas películas por hacer que me interesen, y tengo que inspirarme en el cineasta, y Ridley me inspiró muchísimo”, dijo Washington a Empire. “Tuvimos una gran primera oportunidad [en American Gangster], y aquí estamos”.

El beso entre dos personas del mismo sexo que dio Washington no fue el único beso de este tipo que fue eliminado. Paul Mescal dijo que también se eliminó un beso entre su personaje y el de Pedro Pascal.