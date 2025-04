El episodio 2 de la segunda temporada de "The Last of Us" marcó un récord dentro de la serie







Para aquellos que no estén familiarizados con los juegos de The Last of Us, el reciente episodio puede haber sido un gran shock.

La segunda temporada estrena capítulos todos los domingos en Max.

The Last of Us emitió en Max y HBO su episodio más explosivo hasta la fecha con el capítulo 2, "Through the Valley" de la segunda temporada.

Para aquellos que no estén familiarizados con los juegos de The Last of Us, el reciente episodio puede haber sido un gran shock. Sin embargo, aquellos que experimentaron este dolor y trauma en 2020, tras su lanzamiento, lo esperaban después de lidiar con uno de los giros más impactantes en la historia de los videojuegos.

(A continuación spoilers del último capítulo de The Last Of Us)

Después de que el Episodio 1 abriera las cosas, la segunda entrega establece efectivamente el resto de la temporada con la muerte de Joel (Pedro Pascal). Incluso hubo algunos cambios en esta escena, incluida Dina (Isabela Merced) en la cabaña en lugar de Tommy (Gabriel Luna), Manny (Danny Ramirez) que no escupió a Joel y Ellie (Bella Ramsey) se tomó un segundo para abrazar a Joel antes de regresar a Jackson. Estos cambios no han impedido que el segundo capítulo de The Last of Us obtenga la calificación más alta para un episodio de The Last of Us con 9.5 en IMDb.

La actuación de Pascal en la temporada 1 le valió una nominación al Emmy, y aunque es probable que no esté presente en la misma capacidad en la temporada 2, aún podría ganarse el reconocimiento en un papel invitado o de apoyo. ¿Qué pasa en The Last of Us Part II después de la muerte de Joel? Tras la muerte de Joel en The Last of Us Parte II, Ellie deja Jackson con Dina para vengarse de Abby (Kaitlyn Dever) y el resto de los Lobos. En su viaje, se encuentra con otros miembros del equipo, como Nora, Owen y Mel, y también tiene algunos encontronazos con los Scars, la secta religiosa conocida por silbar y usar armas anticuadas como arcos y flechas. La búsqueda de venganza de Ellie culmina cuando se encuentra cara a cara con Abby tras eliminar a varios compañeros. Los dos primeros episodios de la segunda temporada de The Last of Us ya están disponibles en Max.