El escritor español Sergio del Molino es el flamante ganador del XXVII Premio Alfaguara de Novela

"El pasado es algo que siempre está dormido y no podemos olvidar. Y si lo hacemos, hará un gran daño", advirtió el autor al ser consultado por el trasfondo del texto durante la celebración. "Es una novela sin apellido, sin desvíos. Es algo que no había hecho hasta ahora", confesó el autor al recibir el premio. "Vivimos tiempos recios y yo aspiro a que la literatura intente crear la ficción de que el otro no es un desconocido absoluto para intentar mitigar el misterio del otro para que no podamos deshumanizarlo", sostuvo sobre el "alegato" que subyace a la obra.