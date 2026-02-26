El último capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos" estableció un récord de audiencia para la serie de HBO + Seguir en









La serie se renovó mucho antes de su estreno, con una segunda temporada en noviembre. Está previsto que regrese el próximo año a HBO y HBO Max.

La serie spin-off de Game of Thrones es un éxito de crítica y audiencia.

El Caballero de los Siete Reinos finalizó el domingo su primera temporada con una nota alta, convocando a 9,5 millones de espectadores (sólo en Estados Unidos) en varias plataformas en tres días, según anunció Warner Bros. Discovery el jueves.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Eso representa un aumento de casi el 42% respecto del estreno de la serie, que logró 6,7 millones de espectadores estadounidenses en múltiples plataformas en el mismo período de tiempo.

La primera temporada actualmente tiene un promedio de alrededor de 14 millones de espectadores en EEUU y 26 millones de espectadores a nivel mundial por episodio, lo que la convierte en el tercer debut de serie más grande desde el lanzamiento de HBO Max, según WBD.

La serie se renovó mucho antes de su estreno, con una segunda temporada en noviembre. Está previsto que regrese el próximo año.

De qué trata El Caballero de los Siete Reinos Ambientada un siglo antes de los eventos de Game of Thrones y 72 años después de House of the Dragon, la serie sigue a dos héroes improbables que vagan por Westeros... un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos.

El reparto de la primera temporada también incluye a Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks. George R.R. Martin e Ira Parker son cocreadores y productores ejecutivos, y este último es el showrunner. Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal y Vince Gerardis también son productores ejecutivos; Owen Harris y Sarah Adina Smith dirigen. La primera temporada completa de El Caballero de los Siete Reinos esta disponible en HBO Max.