La serie de HBO Max con una estrella de Stranger Things que se convirtió en un éxito a días de su estreno

HBO Max continúa ampliando su catálogo con producciones originales y series de alto nivel que suelen destacarse por sus historias atrapantes y elencos reconocidos. La plataforma se consolidó como una de las opciones más elegidas por los usuarios que buscan estrenos recientes y contenido de calidad.
En ese contexto, recientemente se sumó DTF St. Louis, una serie protagonizada por una de las estrellas de Stranger Things que rápidamente logró llamar la atención del público. La producción, estrenada a comienzos de marzo, combina comedia negra y suspenso en una historia que mantiene al espectador pendiente de cada episodio.
De qué trata DTF St. Louis, la nueva comedia de HBO Max
La serie sigue la vida de tres adultos de mediana edad que atraviesan un momento de insatisfacción personal y terminan involucrados en un complejo triángulo amoroso. Lo que comienza como una historia cotidiana pronto deriva en una cadena de decisiones que desencadenan consecuencias inesperadas.
A medida que avanza la trama, la relación entre los protagonistas se vuelve cada vez más tensa hasta desembocar en un misterioso asesinato que cambia todo el rumbo de la historia. La serie mezcla humor ácido con drama y suspenso, generando una combinación que resulta ideal para quienes buscan algo diferente en el streaming.
HBO Max: tráiler de DTF St. Louis
HBO Max: elenco de DTF St. Louis
- Jason Bateman (Clark)
- David Harbour (Floyd)
- Linda Cardellini (Carol)
- Richard Jenkins (Detective Homer)
- Joy Sunday (Detective Plumb)
