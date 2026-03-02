La serie de HBO Max con una estrella de Stranger Things que se convirtió en un éxito a días de su estreno + Seguir en









Este policial está causando furor en la plataforma. Con un excelente guion y un elenco destacado está entre lo más elegido.

David Harbour protagoniza esta serie que no te podés perder en HBO Max. Imagen: Jamie McCarthy/Getty Images

HBO Max continúa ampliando su catálogo con producciones originales y series de alto nivel que suelen destacarse por sus historias atrapantes y elencos reconocidos. La plataforma se consolidó como una de las opciones más elegidas por los usuarios que buscan estrenos recientes y contenido de calidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, recientemente se sumó DTF St. Louis, una serie protagonizada por una de las estrellas de Stranger Things que rápidamente logró llamar la atención del público. La producción, estrenada a comienzos de marzo, combina comedia negra y suspenso en una historia que mantiene al espectador pendiente de cada episodio.

DTF St Louis El misterio se combina con la comedia negra y da como resultado una serie imperdible, en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata DTF St. Louis, la nueva comedia de HBO Max La serie sigue la vida de tres adultos de mediana edad que atraviesan un momento de insatisfacción personal y terminan involucrados en un complejo triángulo amoroso. Lo que comienza como una historia cotidiana pronto deriva en una cadena de decisiones que desencadenan consecuencias inesperadas.

A medida que avanza la trama, la relación entre los protagonistas se vuelve cada vez más tensa hasta desembocar en un misterioso asesinato que cambia todo el rumbo de la historia. La serie mezcla humor ácido con drama y suspenso, generando una combinación que resulta ideal para quienes buscan algo diferente en el streaming.

HBO Max: tráiler de DTF St. Louis Embed - DTF ST. LOUIS Tráiler Español Latino (2026) David Harbour, Jason Bateman HBO Max: elenco de DTF St. Louis Jason Bateman (Clark)

David Harbour (Floyd)

Linda Cardellini (Carol)

Richard Jenkins (Detective Homer)

Joy Sunday (Detective Plumb)