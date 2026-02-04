El estudio A24 obtuvo los derechos de "La Masacre de Texas" y anunció una serie y una nueva película + Seguir en









La película original, un icono del género de terror, se estrenó en 1974 y fue coescrita por Kim Henkel y el director Tobe Hooper.

El clásico de terror llegará a la televisión. Bryanston Picture

A24 obtuvo los derechos de franquicia de John Larroquette la masacre de texas.jfif tras una licitación competitiva. El estudio comenzará con una serie de televisión, pero también se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de una película.

Glen Powell es productor ejecutivo de la franquicia junto a Dan Cohen a través de Barnstorm, su productora. El equipo de productores ejecutivos también incluye a Roy Lee y Steven Schneider de Spooky Picture, Stuart Manashil, Ben Ross de Image Nation y Kim Henkel de Exurbia Films, quien coescribió la película original de La Matanza de Texas. Ian Henkel y Pat Cassidy de Exurbia son los productores.

JT Mollner, quien colaboró previamente con Lee y Schneider en las películas Strange Darling (2023) y The Long Walk (2025), dirigirá la serie de televisión. Mollner no está vinculado a la película, que pertenece al mismo equipo de producción que Image Nation.

Verve representa los derechos mediáticos de La Masacre de Texas y lideró el acuerdo con A24, trabajando con Exurbia para posicionar idealmente la franquicia mientras “protege su legado”, según un comunicado.

La Masacre de Texas y su historia en los cines La película original de La Masacre de Texas, un icono del género de terror, se estrenó en 1974 y fue coescrita por Henkel y el director Tobe Hooper.

John Larroquette la masacre de texas.jfif Desde el lanzamiento original,se han producido ocho películas más. Desde entonces, se han producido ocho películas más, entre las que destacan La Masacre de Texas 2 de 1986, dirigida por Hooper y escrita por LM Kit Carson, y El Regreso de la Masacre de Texas de 1995, también conocida como La Masacre de Texas: La Nueva Generación, escrita y dirigida por Henkel y protagonizada por Renée Zellweger y Matthew McConaughey. También se han publicado una novela, una serie de cómics y tres videojuegos bajo la propiedad intelectual de La Matanza de Texas.

