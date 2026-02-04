Nadie quiere vivir en lo de Walter White: el precio de la casa de "Breaking Bad" cae un 90% a un año de salir a la venta

Ubicada en Albuquerque, Nuevo México, la residencia de cuatro dormitorios y dos baños se utilizó en la exitosa serie protagonizada por Bryan Cranston, que se emitió entre 2008 y 2013.

Hace un año fue noticia que la icónica casa de Walter White y su familia en la serie Breaking Bad saldría a la venta, hoy la realidad indica que el precio de venta cayó un 90% ante la falta de interesados.

En enero de 2025, la propiedad se puso a la venta por 4 millones de dólares , a pesar de que se estimaba que otras casas similares en la zona tenían un valor de 350.000 dólares.

Según el portal TMZ, a la actual propietaria, Joanne Quintana , se le recomendó poner a la venta su propiedad a un precio elevado.

Después de siete meses en el mercado, la propiedad fue puesta a la venta nuevamente con la esperanza de atraer inversores interesados en convertirla en un museo. Pero su agente inmobiliario, Alicia Feil de Keller Williams Realty, dijo que esto nunca fue posible ya que la casa está ubicada en un barrio residencial con estrictas regulaciones de zonificación.

El precio de venta de la casa ahora ha bajado a u$s400.000.

Los fans de Breaking Bad y una visita obligada en Albuquerque: la casa de Walter White

Desde el estreno de Breaking Bad, los fans han visitado el lugar con frecuencia para tomar fotos. En declaraciones a la emisora de radio local KOB4 , Quintana comentó anteriormente que hay un promedio de "300 autos al día".

Aunque la propietaria recordó algunos recuerdos positivos de la producción del programa, incluido el día en que Cranston arrojó una pizza al techo en una sola toma, le dijo a la estación que estaba frustrada con la cantidad de tráfico de fanáticos en los últimos años, así como también de aquellos que recreaban el famoso momento de la pizza del programa.

Finalmente se cansó tanto de que la gente llegara a su casa que recurrió a rociar con una manguera a cualquiera que se acercara demasiado.

Para mantener a raya a los fans, Quintana había instalado una valla para proteger la propiedad, pero finalmente decidió venderla. "Nos iremos solo con nuestros recuerdos. Es hora de seguir adelante. Se acabó. No hay razón para seguir peleando", dijo entonces.