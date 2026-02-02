"Grey's Anatomy" vuelve a la televisión con el estreno de su temporada 22 + Seguir en









La serie médica más longeva y emblemática de la televisión regresa a Sony Channel con nuevos episodios atravesados por decisiones extremas, vínculos puestos a prueba y un hospital que vuelve a quedar al borde del colapso.

Ellen Pompeo vuelve a ser parte de la exitosa serie.

Grey’s Anatomy, el multipremiado drama creado por Shonda Rhimes y considerado uno de los grandes títulos de la televisión contemporánea, vuelve a la pantalla de Sony Channel con el estreno de su temporada número 22. El debut será el martes 3 de febrero, con emisión semanal los martes a las 23 horas.

Ganadora del Golden Globe a Mejor Serie Dramática y nominada en múltiples oportunidades a los premios Emmy, la ficción ambientada en el Grey Sloan Memorial continúa explorando, más de dos décadas después de su estreno, el delicado equilibrio entre la medicina, las emociones y los vínculos humanos. En su nueva entrega, la serie retoma su esencia con una narrativa intensa que combina emergencias médicas de alto riesgo con historias personales que nunca se resuelven en blanco y negro.

De qué trata la nueva temporada de Grey’s Anatomy La temporada 22 comienza inmediatamente después del impactante final de la entrega anterior, cuando una explosión sacudió el piso de quirófanos del Grey Sloan y dejó el destino de gran parte de su equipo médico en suspenso. Las consecuencias de ese evento marcarán el pulso de los nuevos episodios, obligando a los médicos a enfrentar decisiones límite en un contexto de máxima presión.

Construida a partir de uno de los finales más dramáticos de los últimos años de la serie, esta nueva temporada vuelve a situar al hospital en el centro del caos, con situaciones que pondrán a prueba no solo la destreza profesional del equipo, sino también los lazos que los unen dentro y fuera del quirófano.

Nuevas caras, despedidas y cambios clave A lo largo de sus 18 episodios de una hora, Grey’s Anatomy profundiza en la fortaleza —y la fragilidad— de una comunidad que encuentra refugio en el trabajo compartido, en la amistad y, muchas veces, en relaciones que van más allá de lo profesional.

La temporada también estará atravesada por movimientos significativos en su elenco. Natalie Morales -Dra. Mónica Beltrán- se despide de la serie tras el destino trágico de su personaje, en una despedida que impacta de lleno en la dinámica del equipo médico. Al mismo tiempo, el episodio estreno presenta a Dani, una nueva residente interpretada por Jade Pettyjohn, que sufre un accidente en el quirófano en medio del caos provocado por la explosión. Fiel a su espíritu, Grey’s Anatomy continúa renovándose sin perder aquello que la convirtió en un clásico: una mirada profundamente humana sobre la medicina, personajes complejos y un relato que entiende que, tanto en los quirófanos como en la vida, no existen soluciones simples. La temporada 22 de Grey's Anatomy llega el martes 3 de febrero a las 23hs, solo por Sony Channel.

