Murió el actor Walter Koenig, reconocido por interpretar a Chekov en la serie "Star Trek"

Koenig, también fue conocido por interpretar a Alfred Bester en otra serie de ciencia ficción espacial, "Babylon 5".

Walter Koenig , el actor que fue una parte fundamental de la mitología de Star Trek gracias a su interpretación del tripulante ruso Pavel Chekov, murió. Tenía 90 años.

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Koenig, también conocido por interpretar a Alfred Bester en otra serie de ciencia ficción espacial, Babylon 5 de Warner Bros. Television, falleció el domingo por causas naturales en su casa de North Hollywood, según anunció su representante.

Criado en Manhattan como hijo de inmigrantes lituanos, Koenig se unió a Star Trek de Gene Roddenberry al comienzo de su segunda temporada y apareció en 36 de los 50 episodios que se emitieron entre 1967-68 y 1968-69. También interpretó a Pavel Andreievich Chekov en las primeras siete películas de Paramount, estrenadas entre 1979 y 1991, que surgieron de la serie de NBC.

El actor interpretó por primera vez a un ruso en su carrera —un estudiante que había desertado a Estados Unidos— en un episodio de 1963 del drama de la NBC, Mr. Novak .

Posteriormente, participó como actor invitado interpretando a un joven sargento cuyo objetivo de ser ascendido a oficial se ve complicado por el hecho de que su madre es comunista, en un episodio de 1964 de The Lieutenant , otra serie creada por Roddenberry.

Tras la cancelación de Star Trek, comenzó a escribir y compuso episodios para The Powers of Matthew Star , Family , Land of the Lost y The Incredible Hulk. También escribió, produjo y protagonizó la película de ciencia ficción InAlienable (2010), protagonizada por Richard Hatch.

Koenig fue más importante para las películas de Star Trek, siendo nominado por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror por su trabajo en La ira de Khan (1982) y Misión: salvar la Tierra (1986).

Volvió a interpretar a Chekov como "El Almirante", de 143 años, en la miniserie de dos partes "Renegades" , creada mediante colaboración colectiva , que se estrenó en línea en 2017.