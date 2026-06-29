El festival República Folklore confirmó su esperada grilla: Chaqueño Palavecino, Soledad, Abel Pintos y más

Durante dos jornadas completas en el Parque de la Ciudad, miles de personas provenientes de Capital Federal y distintos puntos del país podrán disfrutar de más de 50 artistas.

Abel Pintos y Soledad son algunos de los grandes nombres del festival.

Buenos Aires tendrá su gran encuentro folklórico. El 21 y 22 de noviembre nacerá República Folklore , un festival que llega para sumar su voz a la rica tradición de más de 500 festivales que, desde hace décadas, mantienen viva una de las expresiones culturales más importantes de Argentina.

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Durante dos jornadas completas en el Parque de la Ciudad , miles de personas provenientes de Capital Federal y distintos puntos del país podrán disfrutar de más de 50 artistas que se presentarán en 3 escenarios, una amplia propuesta gastronómica de carácter federal, experiencias especialmente diseñadas para vivir el folklore desde múltiples dimensiones y espacios de encuentro pensados para todas las generaciones.

La programación reunirá a los grandes nombres del folklore argentino junto a nuevas generaciones que hoy siguen expandiendo y enriqueciendo el género, proponiendo un encuentro entre quienes crecieron con estas canciones y quienes recién comienzan a descubrirlas.

Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Los Nocheros Lázaro Caballero, Jorge Rojas, Cazzu, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis y Sergio Galleguillo encabezan el festival.

Peteco Carabajal, Dúo Coplanacu, Teresa Parodi Cuti y Roberto Carabajal, Ahyre, Facundo Toro + Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco - Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennissi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu también serán parte del lineup.

La grilla se completa con Maggie Cullen, Carafea, Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abregu, Gauchos of the Pampa, La Callejera, Los Bofill, Nacho Cuellar, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Paquito Ocaño, Sele Vera, Tomás Lipán, Nati Pastorutti Wara Calpanchay, Los Tabaleros, Malena Garnica, y muchos más.

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Cómo y dónde comprar las entradas para República Folklore

Abono | disponibles a partir del miércoles 1 de julio

Pre venta | miércoles 1 de julio a las 14:00 hs

Con tarjeta de crédito Visa Macro hasta 9 cuotas sin interés

Venta general | jueves 2 de julio a las 14:00 hs

Con tu tarjeta de crédito Visa Macro hasta 6 cuotas sin interés

Las entradas se consiguen a través de www.allaccess.com.ar.

República Folklore tendrá lugar en el Parque de la Ciudad, uno de los espacios para eventos al aire libre más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con amplias áreas verdes, múltiples accesos y la infraestructura necesaria para recibir a miles de personas, el predio se convierte en el escenario ideal para una propuesta que busca celebrarse a gran escala sin perder la cercanía y el espíritu de encuentro que caracteriza al folklore.

Su ubicación estratégica dentro de la Ciudad de Buenos Aires permite un acceso sencillo tanto para quienes viven en el Área Metropolitana como para quienes llegan desde distintos puntos del país, reforzando el carácter federal del festival.

El Parque de la Ciudad cuenta además con una trayectoria consolidada como sede de algunos de los eventos musicales más importantes realizados en Argentina durante los últimos años, entre ellos el Buenos Aires Trap, Creamfields y Ultra Buenos Aires.