Murió Robert Redford: Las parejas del galán que no le daba importancia a su apariencia

Si bien su talento como actor y director era indiscutido, Robert Redford supo conquistar a miles de mujeres desde sus películas. En su vida personal, mantuvo relaciones extensas y sufrió pérdidas irreparables.

Galán indiscutido de los años 70, ganador de un Oscar como director y fundador del Festival de Sundance, Robert Redford supo marcar una época del cine comercial y al mismo tiempo, un gran promotor del cine independiente. Pero detrás de ese rostro que cautivó a generaciones enteras, había un hombre atravesado por tragedias personales que calaron muy hondo en su espíritu.

Si bien estuvo casado en dos oportunidades en relaciones extensas, Redford también mantuvo presuntos romances que lo expusieron a la mirada crítica de la prensa. Y aunque era consciente de que su atractivo era indiscutido, él no le daba más importancia de la necesaria. "Sé que estoy bien, dijo en alguna ocasión, pero realmente no es lo que me importa". Entre la fama y la búsqueda de una vida discreta, la historia de su intimidad refleja el lado más humano que tienen las grandes estrellas.

Robert Redford y Lola van Wagenen se conocieron a finales de los años 50 cuando él todavía no tenía bien definido su rumbo profesional. Se casaron en el año 1958. Estuvieron juntos por casi tres décadas y formaron una familia de cuatro hijos , llamados Scott, Shauna, James y Amy.

Pero sufrieron la pérdida de su primer hijo, Scott , cuando tenía apenas 5 meses de vida por el síndrome de muerte súbita infantil, una causa más común de lo que se cree. Su tercer hijo, en tanto, nació de forma prematura con problemas respiratorios y pocas probabilidades de vida. Contra todo pronóstico, James sobrevivió. Sin embargo, su vida fue atravesada por problemas de salud: debieron extirparle parte del colon y fue sometido a dos trasplantes de hígado cuando solo tenía 30 años. Finalmente, falleció en 2020.

1.jpg Robert Redford, en "Un ladrón con estilo" es su despedida de la actuación. Él mismo eligió el film, y el género, con el que quería decirle adiós al cine.

Luego de vivir estas pérdidas irreparables y de mantener su vínculo por mucho tiempo, Redford y Lola van Wagenen terminaron con su pareja después de 30 años con un divorcio tranquilo, alejado del escándalo de los medios.

Las actrices que habrían sucumbido a su belleza

Considerado uno de los galanes más buscados de Hollywood en los años 70 y los 80, Robert Redford compartió elenco con grandes figuras como Barbra Streisand, Jane Fonda, Meryl Streep y Mia Frrow, entre otras. Además, fue vinculado varias veces con colegas del ámbito. Sin embargo, nunca hubo confirmaciones de esos romances y su pareja con van Wagenen seguía en curso.

Después de su divorcio, Redford mantuvo una relación durante 7 años con Sonia Braga, actriz brasileña. También se lo relacionó con la diseñadora Kathy O´Rear y la sensual modelo Nathalie Naud.

A pesar de las múltiples vinculaciones con diversas mujeres, Redford siempre optó por mantener una imagen discreta de su vida privada, alejada del escándalo y el show.

robert redford The film nook set

Robert y Sibylle Szaggars: la mujer que le devolvió la esperanza en el amor

Finalmente, Redford volvería a casarse en 2009, con la artista alemana Sibylle Szaggars, con quien compartiía tanto su pasión por el arte, como por la ecología. En una íntima ceremonia que realizaron en Hamburgo, la pareja dio el sí.

Szaggars fue su compañera de vida durante los últimos años de carrera de Redford hasta su retiro de la actuación. Él había mencionado que gracias a ella pudo recuperar la confianza en el amor y el deseo de compartir su vida con alguien después de tener altibajos sentimentales durante décadas.