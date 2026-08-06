El Reino Unido dio luz verde a la fusión de Paramount y Warner Bros. + Agregar ámbito en









Paramount reforzó sus promesas sobre la programación y la oferta de noticias en el país.

Siguen las negociaciones.

El Reino Unido aprobó la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount Skydance por 111.000 millones de dólares, tanto por motivos de competencia como de interés público, después de que Paramount reforzara sus promesas sobre la programación y la oferta de noticias en el país.

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En un comunicado, el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido declaró: "Hoy, la Autoridad de Competencia y Mercados ha anunciado su decisión de que no existen aspectos de competencia en esta fusión propuesta en el Reino Unido que requieran su intervención adicional".

Las promesas de Paramount sobre su adquisición de Warner Bros. Entre los ámbitos que examinó la CMA se encontraban la distribución cinematográfica en salas de cine, los canales de televisión infantiles lineales y la oferta de servicios de vídeo bajo demanda por suscripción.

El DCMS añadió que Lisa Nandy, la Secretaria de Cultura, había decidido "no emitir una Notificación de Intervención de Interés Público basándose en que las garantías y los compromisos jurídicamente vinculantes adicionales que ha obtenido hasta el momento de Paramount proporcionan una serie de protecciones que ayudarán a salvaguardar la disponibilidad continua de una amplia gama de servicios de radiodifusión y bajo demanda en el Reino Unido; la continuidad de sus identidades editoriales distintivas; y las identidades editoriales distintivas de los principales programas informativos del Reino Unido".

El gobierno del Reino Unido recibió las siguientes garantías de Paramount:

Servicios de medios y streaming: “Paramount dejó clara su intención de no consolidar los canales lineales del Grupo Combinado con sus servicios bajo demanda en el Reino Unido, y se ha comprometido a que conserven su identidad editorial propia.”

“Paramount dejó clara su intención de no consolidar los canales lineales del Grupo Combinado con sus servicios bajo demanda en el Reino Unido, y se ha comprometido a que conserven su identidad editorial propia.” Programación infantil: “Paramount ha prometido que sus canales infantiles, incluidos Nickelodeon y Cartoon Network, mantendrán una identidad editorial propia y seguirán encargando y adquiriendo contenido infantil original del Reino Unido”.

“Paramount ha prometido que sus canales infantiles, incluidos Nickelodeon y Cartoon Network, mantendrán una identidad editorial propia y seguirán encargando y adquiriendo contenido infantil original del Reino Unido”. Pluralidad informativa e independencia editorial: “Paramount se ha comprometido a garantizar que Channel 5 News mantenga su independencia editorial, que su dirección editorial permanezca totalmente separada de CBS News y CNN International, y que CNN International siga estando disponible en el Reino Unido. Además, ha dado garantías de que el proveedor de Channel 5 News seguirá teniendo control editorial e independencia sobre la programación informativa y que los licenciatarios legítimos seguirán teniendo acceso a los archivos de noticias de CNN, CBS News y Channel 5 en condiciones comerciales estándar.”

“Paramount se ha comprometido a garantizar que Channel 5 News mantenga su independencia editorial, que su dirección editorial permanezca totalmente separada de CBS News y CNN International, y que CNN International siga estando disponible en el Reino Unido. Además, ha dado garantías de que el proveedor de Channel 5 News seguirá teniendo control editorial e independencia sobre la programación informativa y que los licenciatarios legítimos seguirán teniendo acceso a los archivos de noticias de CNN, CBS News y Channel 5 en condiciones comerciales estándar.” Inversión de Channel 5 en el Reino Unido: “Paramount se ha comprometido a que Channel 5 continúe operando como emisora de servicio público, cumpliendo con las obligaciones de su licencia. La estrategia de programación de Channel 5 seguirá centrada en el Reino Unido, y Paramount destinará más fondos para apoyar noticias de alta calidad, programación infantil original y series dramáticas”. En respuesta a la decisión del Reino Unido, Paramount la contextualizó dentro de su enfrentamiento antimonopolio de marzo de 2027 contra el fiscal general de California, Rob Bonta, y su coalición de otros 11 fiscales generales estatales. "Estas conclusiones demuestran aún más las definiciones de mercado erróneas y manipuladas en las que se basaron los fiscales generales estatales de EE. UU. en su demanda antimonopolio en California", declaró un portavoz de Paramount.