El ilustrador Ciruelo Cabral denunció plagio en una obra expuesta en Malba: la respuesta del museo

La artista Carrie Bencardino reconoció haberse inspirado en Ciruelo, aunque defendió su trabajo y lo calificó de "fantasma".

Ciruelo junto a la obra expuesta en el Malba.

El reconocido ilustrador argentino Gustavo Cabral, más conocido como Ciruelo, denunció públicamente a través de sus redes que una obra expuesta en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) reproduce de manera idéntica una de sus ilustraciones de 2005, Dragon Caller, sin ningún tipo de crédito a su autoría.

"Visitando el Malba me encontré con una pintura expuesta que me resultó muy parecida a una pintura mía de 2005 llamada Dragon Caller", publicó el artista en su cuenta de Instagram, junto a dos imágenes comparativas, una de su obra original y otra de él posando frente a la expuesta en el Malba. La pieza en cuestión forma parte de la muestra "El desentierro del diablo", de la artista Carrie Bencardino.

Bencardino reconoció haberse inspirado en Ciruelo, aunque defendió su trabajo y lo calificó de "fantasma". "Te cito siempre como mi gran referente al hablar de esa obra. Mi muestra gira en gran parte en torno a las imágenes que más me influenciaron cuando era adolescente y me empezaba a interesar el arte”, señaló en sus propias redes.

El parecido entre ambas piezas es evidente: un dragón en pleno vuelo ocupa el centro de la composición, con colores, posición y paisaje similares. "En el Malba no vi ningún crédito ni referencia a mi obra. Ella dice que es fan mía desde la juventud, pero no me pidió disculpas. Yo lo dejaría ahí", declaró Ciruelo a La Nación.

La respuesta del Malba ante la acusación de Ciruelo El Malba salió a respaldar la obra de la artista Carrie Bencardino. En un comunicado, el museo subrayó que la artista trabaja con imágenes encontradas en internet, revistas, discos y videoclips, y que esa metodología se inscribe dentro de las prácticas contemporáneas de apropiación.

"Es una práctica corriente que los artistas tomen otras obras, las transformen y reinterpreten para producir creaciones nuevas, que a su vez sirven de inspiración a otros artistas", expresó la institución. El museo señaló que el trabajo de Bencardino "se alimenta de imágenes encontradas en libros, revistas, tapas de discos, videoclips, internet y su archivo personal", y que la artista trabaja desde un enfoque crítico sobre la circulación de imágenes en la cultura contemporánea. Asimismo, el Malba aseguró que en entrevistas, recorridos guiados y en el catálogo de la muestra se hace referencia explícita a las influencias de artistas del género fantástico como Ciruelo, Victoria Francés, Luis Royo, Boris Vallejo y Magalí Villeneuve. "El intercambio, el desacuerdo y la discrepancia siempre son bienvenidos dentro de un marco de respeto y empatía. Desde Malba, repudiamos cualquier forma de acoso o violencia derivada de esos debates", concluyó el comunicado.

