El INCAA aprobó el reglamento del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

La convocatoria abrirá el 4 de mayo y cerrará el 30 de junio. El certamen se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026 y mantendrá su carácter competitivo internacional.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) aprobó el reglamento oficial del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , que se desarrollará del 5 al 15 de noviembre de 2026 en la ciudad balnearia. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 49 , publicada este jueves en el Boletín Oficial .

La norma, firmada por el presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano , establece que la convocatoria permanecerá abierta desde el 4 de mayo hasta el 30 de junio de 2026 , y que las bases y condiciones se publicarán en la página web oficial del festival.

En los considerandos, se recuerda que la Ley 17.741 dispone que el INCAA tiene a su cargo “el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la República y en el exterior en cuanto se refiere a la Cinematografía Nacional” , y que entre sus atribuciones se encuentra la de auspiciar concursos y establecer premios con recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico.

El festival, organizado por el INCAA, se encuentra acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) y mantiene su carácter de certamen competitivo internacional.

De acuerdo con el reglamento aprobado, podrán inscribirse largometrajes, mediometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales finalizados durante los 12 meses previos al inicio del festival.

La 41ª edición incluirá Competencia Internacional, Latinoamericana y Argentina (de largometrajes y cortometrajes), además de la sección Competencia En Tránsito / Work in Progress (WIP) para producciones argentinas o coproducciones con Latinoamérica en curso, junto con secciones paralelas y eventos especiales.

Las películas seleccionadas en competencia deberán ser estreno en la Argentina en el marco del festival y no podrán haber tenido exhibición pública previa en el país. Asimismo, una vez confirmada la selección y otorgado el consentimiento por escrito del productor o su representante, “la película no podrá ser retirada”.

En el caso de los largometrajes en competencia oficial internacional, se otorgarán premios a Mejor Largometraje, Premio Especial del Jurado, Mejor Director, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Interpretación Femenina y Mejor Guion, con posibilidad de hasta dos menciones especiales.

festival internacional de cine mar del plata.webp

Para las competencias latinoamericana y argentina de largometrajes, los jurados entregarán premios al mejor film -y, en el caso argentino, también a mejor dirección-, mientras que en las competencias de cortometrajes se otorgará un premio principal por categoría.

Inscripción y condiciones técnicas

La inscripción será exclusivamente online y requerirá el pago de una tasa, cuyo monto varía según categoría y origen de la producción. El reglamento precisa que el trámite se completa con el envío de un enlace de descarga para visionado interno del comité de selección.

Las copias de proyección deberán entregarse en formato DCP compatible con estándares DCI, respetando los requisitos técnicos detallados en el anexo. El material seleccionado no podrá estrenarse comercialmente en la Argentina antes de la finalización del festival.

El texto también establece que no se admitirán películas participantes en plataformas VOD, salvo en casos de uso estrictamente profesional y con acceso restringido, y que el festival velará por el cumplimiento de las normas de la FIAPF.

Con la aprobación del reglamento, el INCAA pone en marcha formalmente la organización de una nueva edición del único festival clase A de América Latina, en un contexto de reconfiguración de las políticas públicas para el sector audiovisual.