El INCAA duplicó el costo de referencia de las películas y reordenó el esquema de subsidios

El Instituto Nacional de Cine fijó en $600 millones el valor de una película de presupuesto medio y eliminó incentivos adicionales. La medida impacta en el cálculo de subsidios y rige con efecto retroactivo.

La resolución también establece condiciones específicas para los documentales digitales, con límites de financiamiento de hasta el 70% del presupuesto aprobado y un tope del 5% del costo de referencia.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó una actualización clave en el esquema de financiamiento del sector al duplicar el costo de referencia de una película nacional de presupuesto medio , que pasó de $300 millones a $600 millones .

La medida fue establecida a través de la Resolución 95/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial. Según se fundamenta en la normativa, la actualización responde a los aumentos registrados en los costos de producción y busca garantizar el sostenimiento del fomento a la actividad cinematográfica nacional .

El nuevo valor tendrá impacto directo en el cálculo de subsidios y se aplicará de manera retroactiva a las películas estrenadas desde el 1 de septiembre de 2025 .

En paralelo, el organismo definió mantener los topes de subsidios para largometrajes según su tipo. En ese esquema, las producciones de animación podrán acceder hasta un máximo del 43% del costo de referencia , las de ficción hasta el 34% y los documentales hasta el 17% , siempre bajo los límites establecidos por la legislación vigente.

La resolución también establece condiciones específicas para los documentales digitales, con límites de financiamiento de hasta el 70% del presupuesto aprobado y un tope del 5% del costo de referencia , en los casos de proyectos activos que cumplan determinadas condiciones.

En otro punto, el INCAA avanzó con una simplificación del régimen de subsidios al derogar artículos clave de la Resolución 485/2022, eliminando incentivos adicionales vinculados a criterios de género, territorialidad y modalidades de producción.

Incaa edifcio El INCAA avanzó con una simplificación del régimen de subsidios, eliminando incentivos adicionales vinculados a criterios de género, territorialidad y modalidades de producción.

Desde el organismo señalaron que esta decisión apunta a unificar criterios, establecer reglas más claras y evitar esquemas accesorios que alteren el sistema general de financiamiento. La actualización se inscribe en el marco de la política de fomento prevista por la Ley 17.741, que obliga al organismo a fijar anualmente el costo de una película de presupuesto medio como parámetro para la asignación de recursos del sector.

El INCAA reestructura áreas internas y redefine el esquema de la Film Commission

El Gobierno avanzó con una reorganización interna en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y modificó la estructura de una de sus áreas clave, vinculada a la promoción de producciones y festivales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 89/2026 publicada en el Boletín Oficial. La decisión impacta en la Unidad Operativa Film Commission, que depende de la Gerencia de Políticas Públicas, y entrará en vigencia a partir del 1 de abril.

Según se explicó, el objetivo es optimizar el funcionamiento interno y mejorar la capacidad de gestión del organismo frente a las demandas del sector audiovisual. Desde el INCAA remarcaron que la reestructuración no implica nuevos costos para el Estado, sino que apunta a reorganizar recursos existentes para lograr mayor eficiencia. En ese sentido, el cambio se inscribe en un proceso de revisión de los mecanismos administrativos y operativos.

Entre las principales modificaciones, se dispuso la eliminación del área de Relaciones con las Provincias, que hasta ahora funcionaba dentro de la Film Commission, y se incorporaron nuevas funciones al área de gestión artística, que ahora también tendrá a su cargo el análisis de la producción y la capacitación de recursos.