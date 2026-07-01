El INCAA prorrogó la inscripción para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata + Agregar ámbito en









El organismo extendió hasta el 15 de julio el plazo para presentar películas al 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La convocatoria vencía este 30 de junio.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) prorrogó el plazo de inscripción para participar del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que ahora permanecerá abierto hasta el 15 de julio de 2026.

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La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 243/2026, publicada en el Boletín Oficial, y modifica el cronograma previsto en la Resolución 49/2026, que había establecido el cierre de la convocatoria para el 30 de junio.

Según se explica en los fundamentos de la norma, la decisión fue adoptada a partir de un pedido formulado por la Dirección Artística del Festival, que solicitó extender el período de inscripción. La propuesta recibió el aval de la Subgerencia Film Commission, que consideró pertinente prorrogar el plazo.

El INCAA recordó que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata está a cargo del organismo y cuenta con la acreditación de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).

La resolución dispone que la convocatoria para presentar películas permanecerá abierta hasta el 15 de julio de 2026, mientras que el resto de las bases y condiciones aprobadas para la edición 41 del festival continúan sin modificaciones.