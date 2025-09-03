Netflix presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de "Una Casa de Dinamita", nueva película de Kathryn Bigelow

La película recibió una ovación de pie de 11 minutos tras su estreno el martes por la noche en el Festival de Cine de Venecia.

Netflix lanzó el tráiler de Una Casa de Dinamita , un nuevo thriller político de la directora ganadora del Oscar por The Hurt Locker , Kathryn Bigelow .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película sigue a Rebecca Ferguson como Olivia Walker, una oficial de servicio superior de la Sala de Situaciones que debe localizar la fuente de un misil nuclear solitario que se dirige hacia los Estados Unidos y detenerlo antes de que arrase Chicago.

Otros miembros del reparto incluyen a Idris Elba , Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee y Jason Clarke .

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.

Embed - Una casa de dinamita | Avance oficial | Netflix

La película recibió una ovación de pie de 11 minutos tras su estreno el martes por la noche en el Festival de Cine de Venecia.

En una conferencia de prensa en Venecia más temprano ese mismo día, Bigelow dijo a los periodistas que espera que "la película sea una invitación a decidir qué hacer con todas estas armas".

“Mi respuesta sería iniciar una reducción del arsenal nuclear”, dijo. “¿Cómo es que aniquilar al mundo es una buena medida defensiva?”

Bigelow dirige con un guion de Noah Oppenheim. Ambos también son productores junto a Greg Shapiro. Brian Bell y Sarah Bremner son productores ejecutivos. Jeremy Hindle y Sumaiya Kaveh son coproductores.

Una Casa de Dinamita llega a cines selectos de todo el mundo el 9 de octubre antes de llegar a Netflix el 24 de octubre.