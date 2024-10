El Knotfest de Slipknot completa el line up para su debut en Argentina

image.png

Knotfest tuvo su primera edición en 2012 en Iowa, el estado donde Slipknot fue creado y nació. Desde entonces, el festival ha llegado a 12 países con 26 festivales, convirtiéndo el nombre mundialmente en sinónimo de una experiencia de festival de música pesada elevada.

Korn, Slayer, Limp Bizkit, Deftones, Bring Me the Horizon, Pantera, Judas Priest, Rob Zombie, Avenged Sevenfold, Lamb of God, Five Finger Death Punch, Disturbed y Parkway Drive son solo algunos de los artistas que han formado parte del cartel de Knotfest en varias ediciones alrededor del mundo.