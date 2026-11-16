Maluma vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para sus shows + Agregar ámbito en









El colombiano presentará “Loco X Volver” en Buenos Aires los próximos 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena.

Maluma vuelve a país con dos shows en Buenos Aires.

Tras una pausa en los escenarios, la estrella de la música latina Maluma anunció su regreso a la Argentina con dos presentaciones confirmadas para los 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

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El colombiano presentará en nuestro país “Loco X Volver World Tour”, la gira inspirada en su último proyecto discográfico, producida por Fenix Entertainment y CMN, que tiene previsto recorrer más de 60 destinos repartidos entre América Latina, Norteamérica, Europa y África, con inicio programado para el 5 de febrero en Bogotá, Colombia.

Cómo y dónde comprar las entradas para los shows de Maluma en el Movistar Arena Las entradas para los shows en la Ciudad de Buenos Aires ya están disponibles a través de la página web oficial del recinto (movistararena.com.ar). La comercialización comenzó con una preventa exclusiva para clientes de tarjetas de crédito Visa Macro, quienes cuentan con el beneficio de abonar en hasta nueve cuotas sin interés por un plazo de 48 horas o hasta agotar el cupo disponible.

View this post on Instagram Maluma anunció su gira mundial con un show estilo "pop-up" en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde interpretó éxitos como “Hawái”, “Felices Los 4” y “Según Quién”.

El concepto central de su último disco, "Loco X Volver" (lanzado en mayo de 2026), gira en torno a la idea de retornar a las raíces, reconectar con los afectos y volver a casa, temáticas que atraviesan esta nueva etapa de su carrera artística. De hecho, la revelación del tour estuvo precedida por una ingeniosa campaña de intriga que incluyó la aparición de típicos carritos ambulantes colombianos en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Nueva York y Ciudad de México.

"Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó", expresó el cantante sobre este nuevo proyecto, y destacó que la gira es su forma personal de agradecerles a los fanáticos, asegurando que sin importar a dónde lo lleve la fama, su verdadero hogar está donde se encuentra su público.

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