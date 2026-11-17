Después de 12 años, Faith No More vuelve a la Argentina. La banda liderada por Mike Patton confirmó su regreso para el 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro, junto a Alice in Chains y Mastodon, que serán los encargados de abrir la noche.
Faith No More vuelve a la Argentina junto a Alice in Chains y Mastodon: cómo y dónde comprar las entradas
La banda liderada por Mike Patton confirmó su regreso para el 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro.
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El show forma parte del South America Tour 2027, que también pasará por Brasil y Chile.
Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Faith No More en Argentina
Las entradas para el show del domingo 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro estarán disponibles desde el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 15h, a través de Entrada Uno.
La vuelta de Faith No More se venía preparando desde hace meses. Primero llegó la confirmación de Billy Gould sobre el regreso a los escenarios y, más recientemente, el anuncio de Trey Spruance como guitarrista. El músico vuelve a compartir formación con Patton, Gould, Mike Bordin y Roddy Bottum, más de tres décadas después de haber grabado King for a Day... Fool for a Lifetime (1995). La banda, que lleva más de diez años sin tocar en vivo, prepara una gira que también incluirá fechas en Europa, Estados Unidos y Australia.
La noche en Ferro también tendrá a Alice in Chains, una de las bandas que marcaron el sonido de Seattle con discos como Dirt y Jar of Flies, y a Mastodon, referente del metal progresivo. Los de Atlanta llegan con Marrow Deep, su primer disco tras la muerte de Brent Hinds, y una nueva etapa que Rock & Pop repasó recientemente. Tres bandas con recorridos distintos que compartirán escenario en una misma noche.
Faith No More y el regreso frustrado de 2020
El grupo tenían previsto reunirse de nuevo en 2020, pero lo cancelaron debido a la pandemia; reprogramaron fechas para 2021, pero las cancelaron, y Patton citó problemas de salud mental no especificados. Le siguió un segundo paréntesis, durante el cual a Patton le diagnosticaron agorafobia y empezó a beber en exceso. Reunió a su banda de grindcore Dead Cross para un álbum, compuso una canción para un videojuego de las Tortugas Ninja y continuó de gira con su banda Mr. Bungle. En febrero de este año, Patton se reunió con otro de sus grupos, Tomahawk, para su primer concierto en 13 años.