Trueno vuelve a Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas para el show + Agregar ámbito en









Durante los últimos años, Trueno llevó su música a escenarios de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, España y distintos países de Latinoamérica.

Trueno vuelve a presentarse en Buenos Aires.

Trueno anunció su regreso a Buenos Aires con un show el próximo 11 de abril de 2027 en el Movistar Arena, de la mano de Fenix Entertainment, en una presentación que estará atravesada por su nueva etapa artística tras el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “TURR4ZO”.

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Con 24 años, el músico consolidó una carrera internacional con canciones como “MAMICHULA”, que supera los 700 millones de reproducciones, “DANCE CRIP” y “REAL GANGSTA LOVE”, que llegó al Top 10 Global de Spotify. Además, sus discos “BIEN O MAL” y “EL ÚLTIMO BAILE (DELUXE)” superaron cada uno los mil millones de reproducciones, mientras que “TRANKY FUNKY” y “FRESH” le valieron dos Latin Grammy consecutivos.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Trueno en el Movistar Arena La preventa exclusiva para clientes de Tarjeta Naranja comenzará el lunes 16 de noviembre a las 10, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés o acceder a un 15% de descuento con tarjeta de débito.

Una vez finalizada esa instancia, se habilitará la venta general a través de movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y los mismos beneficios.

Durante los últimos años, Trueno llevó su música a escenarios de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, España y distintos países de Latinoamérica. Entre sus presentaciones más destacadas figuran el Fuji Rock Festival y SummerStage, en Central Park, Nueva York, además de una gira por el Reino Unido como telonero de Gorillaz y su participación en el programa estadounidense “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

El lanzamiento de “TURR4ZO”, que debutó en el puesto número cuatro del ranking Top Global Albums Debut de Spotify, marcó el comienzo de una nueva etapa para el artista, que actualmente recorre Latinoamérica y España con su gira internacional. También cuenta con colaboraciones junto a figuras como Gorillaz, J Balvin, Young Miko y Cypress Hill.

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