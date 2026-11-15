Martín Cirio anunció que se postularía a diputado durante su show y luego sorprendió con un "Era bait" + Agregar ámbito en









La declaración tuvo lugar durante "La Noche de Martina 2", ante miles de espectadores. Allí, el influencer contó que tenía un equipo de trabajo y un espacio partidario para avanzar con su proyecto, aunque horas más tarde publicó en Instagram un mensaje que puso en duda sus intenciones.

En pleno show, Martín Cirio lanzó una inesperada noticia sobre su futuro político.

Martín Cirio generó sorpresa entre sus seguidores al anunciar, durante su espectáculo en el estadio de Huracán, que tenía intenciones de ingresar en la política y presentarse como candidato a diputado nacional. Sin embargo, después del revuelo que provocó la noticia, el influencer cambió el tono del anuncio y lanzó un inesperado "Era bait", con el que dejó en evidencia que todo había sido un chiste.

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Martín Cirio aclaró a través de sus historias de Instagram que el anuncio era una broma y lo resumió con una frase: "Era bait". Martín Cirio sorprendió con un falso anuncio de candidatura política El episodio ocurrió este sábado, en la "La Noche de Martina 2", el show que el creador de contenido presentó ante miles de personas en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en Parque Patricios. En un momento de la función, interrumpió su presentación para hablar sobre sus supuestos planes políticos e incluso bromeó inicialmente con la posibilidad de convertirse en candidato a presidente.

Durante su intervención, Cirio hizo referencia a un mayor interés por las cuestiones sociales y políticas. Según explicó, en el último tiempo comenzó a involucrarse en distintas causas, participar de movilizaciones y dedicar más tiempo a informarse sobre la actualidad.

También aprovechó el momento para agradecerle a su comunidad y plantear que ese supuesto cambio de rumbo tenía relación con una manera de devolverles el apoyo recibido a lo largo de su carrera.

El anuncio incluyó algunos detalles que hicieron más creíble la propuesta. El influencer aseguró que ya tenía un equipo de trabajo y un partido político detrás de la iniciativa, aunque evitó revelar de qué espacio se trataba. Incluso anticipó que daría más información próximamente.

La presentación también incluyó una invitación a viralizar el supuesto lanzamiento político con el hashtag #MartinCirioDiputado. Además, comentó que tenía previsto viajar a España y que aprovecharía ese tiempo para organizar sus próximos pasos. Sin embargo, el giro final terminó convirtiendo el anuncio en uno de los momentos más comentados de la noche: la candidatura que había presentado ante el público no era más que una broma.

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