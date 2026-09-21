Murió Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford + Agregar ámbito en









El fallecimiento de Presley se produjo el domingo en un centro de rehabilitación y aún no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Presley junto a su madre Cindy Crawford.

El joven modelo Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a sus 27 años en un centro de rehabilitación, según consta en los registros del forense del condado de Los Ángeles.

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La noticia de la muerte fue publicada por el medio estadounidense TMZ y posteriormente confirmada por su familia.

La carrera de Presley como modelo comenzó con una sesión de fotos para Bruce Weber en 2015. Pronto empezó a desfilar en las pasarelas de las distintas semanas de la moda alrededor del mundo. Fue parte de la agencia IMG Models y apareció en un anuncio de Pepsi en 2018 junto a su madre.

Presley Gerber junto a sus padres. Cómo fue la muerte de Presley Gerber El fallecimiento de Presley se produjo el domingo en un centro de rehabilitación y aún no se han dado a conocer las causas de su muerte. La autopsia aún no ha concluido, según TMZ. A través de un comunicado que el representante de Cindy Crawford envió a varios medios, la familia solicitó privacidad "durante este momento tan difícil y doloroso".

Presley era el hijo mayor de la modelo Crawford y de Rande; también era hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Al igual que su madre y su hermana, el joven fue modelo.

En enero de 2019, Gerber fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y condenado a 3 años de libertad condicional. Además, se le ordenó completar un programa para conductores ebrios y dos días de servicio comunitario. Poco antes de su fallecimiento, Presley había hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión y el abuso de sustancias. “Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, declaró en el podcast Studio 22.

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