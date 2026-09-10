Una película documental sobre Gaza recibió una ovación de 25 minutos en el Festival de Venecia + Agregar ámbito en









La ovación sobre el documental "Naza" estableció un nuevo récord para cualquier película en un festival importante.

La ovación recibida marca un nuevo récord en festivales.

Naza, la película documental sobre Gaza de Yuval Abraham y Rachel Szor recibió una ovación de 25 minutos tras su estreno mundial esta noche en el Festival de Cine de Venecia.

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El impactante documental se proyectó en la Sala Grande de Venecia, con la presencia de Abraham y Szor, junto al productor ejecutivo Jonathan Glazer. Los cineastas israelíes Abraham y Szor ya habían colaborado con dos cineastas palestinos en la película ganadora del Oscar, No Other Land.

Ovación récord en Venecia La ovación de 25 minutos establece un nuevo récord para cualquier película en un festival importante, superando los casi 24 minutos que recibió The Voice Of Hind Rajab en el festival de Venecia del año pasado y los 22 minutos de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Es, sin duda, la ovación más larga de la edición de Venecia de este año.

La directora de The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania, quien forma parte del jurado este año, y su productor, Nadim Cheikhrouha, estaban presentes. A los directores se unieron el productor de NAZA, James Wilson (JW Films), quien también participó en The Voice of Hind Rajab , y Glazer. Wilson y Glazer son además el equipo ganador del Óscar detrás de The Zone of Interest .

Cuando se encendieron las luces, algunos miembros del público también comenzaron a desplegar banderas palestinas, así como una o dos banderas libanesas. En un momento dado, parecía que los guardias de seguridad iban a obligarlos a guardarlas.

Nuevo récord en el aplausómetro de #Venezia83: NAZA, la película sobre Gaza de Yuval Abraham y Rachel Szor, ha desatado una histórica ovación de 24,5 minutos entre vítores del público y banderas palestinas. pic.twitter.com/MEjGKvynNV — Marta (@3martamp) September 10, 2026 Los aplausos sin precedentes llegan después de que la película recibiera críticas muy positivas en sus primeras etapas. De qué trata Naza La sinopsis de la película dice: “Filmada de noche en los tejados de Tel Aviv, la película revela en detalle los sistemas que hay detrás del calculado asesinato en masa de civiles palestinos por parte de Israel en Gaza”. El título Naza aparece a lo largo del documental; se trata de un acrónimo militar utilizado eufemísticamente por la inteligencia israelí para indicar el número de civiles que prevé que morirán en un ataque aéreo.

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