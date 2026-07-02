El músico Gary Glitter fue acusado de delitos sexuales "históricos", incluyendo presuntas relaciones con una menor + Agregar ámbito en









Glitter, conocido principalmente por canciones de los años 70 como "Rock and Roll" y "Do You Wanna Touch Me", fue arrestado por primera vez en 1997 y condenado por posesión de pornografía infantil en 1999.

El reconocido músico enfrenta nuevos cargos.

El músico y cantante Gary Glitter, condenado por delitos sexuales contra menores, fue acusado de delitos sexuales históricos que se remontan a 1978 y que supuestamente involucran a una niña menor de 13 años.

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La Policía Metropolitana del Reino Unido anunció el jueves que Glitter, quien actualmente cumple una condena de 16 años de prisión tras ser declarado culpable en 2015 de intento de violación, relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y agresión sexual, enfrenta cuatro cargos adicionales. Estos cargos se relacionan con una presunta víctima e incluyen un cargo de relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y tres cargos de agresión sexual contra una menor de 14 años.

Los incidentes habrían ocurrido entre 1978 y 1981 en una vivienda del barrio londinense de Kensington. Glitter, cuyo nombre de nacimiento es Paul Gadd, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 5 de agosto.

La policía indicó que las acusaciones fueron denunciadas por primera vez en enero de 2025 y que Glitter fue interrogado en relación con la investigación en julio de 2025.

Glitter se encuentra actualmente en prisión tras haber sido puesto en libertad condicional brevemente en febrero de 2023, después de cumplir la mitad de su condena de 16 años. Al mes siguiente, regresó a prisión tras violar su libertad condicional, y su solicitud de libertad bajo palabra fue denegada en junio de 2025.

Los antecedentes de Gary Glitter Glitter, conocido principalmente por canciones de los años 70 como "Rock and Roll" y "Do You Wanna Touch Me", fue arrestado por primera vez en 1997 y condenado por posesión de pornografía infantil en 1999. Tras su liberación al año siguiente, huyó del Reino Unido y finalmente se estableció en Vietnam, donde también fue arrestado y condenado por abuso sexual infantil. A su regreso al Reino Unido en 2008, fue incluido en el Registro de Delincuentes Sexuales de por vida y fue arrestado nuevamente en 2012, lo que derivó en sus condenas de 2015 y la pena de prisión que actualmente cumple.