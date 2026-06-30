Murió Daniel Melingo, exmiembro de Los Abuelos de la Nada, cofundador de Los Twist y referente del rock nacional + Agregar ámbito en









El reconocido músico, poeta y multiinstrumentista fue una figura clave del rock argentino. Tenía 68 años.

Dolor por la muerte de Melingo.

El músico, multiinstrumentista y poeta Daniel Melingo murió a los 68 años. Su carrera inició en la escena underground porteña durante la última dictadura militar y alcanzó notoriedad a comienzos de los años 80 al integrar Los Abuelos de la Nada y más tarde por ser uno de los fundadores de Los Twist.

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Melingo, que desde hace varios años se volcó al mundo del tango, se encontraba en plena actividad musical y pronto a lanzar un nuevo disco. Por el momento, no se conocen las causas de muerte pero se informó que fue encontrado en el interior de su casa por uno de sus hijos.

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