Esta joya de los 2000 está en Netflix y está escalando el top después de años de su estreno







La película fue tan querida que tuvo una remake en 2021, la cual causó polémica por ser protagonizada por Addison Rae, que era solo una TikToker en ese momento.

El clásico de los 2000 está disponible para ver en Netflix.

Si estabas buscando una buena comedia romántica para disfrutar con tu pareja, tus amigos o simplemente para ver por tu cuenta, Netflix tiene la opción perfecta para vos. La plataforma sumó hace muy poco un clásico de los 2000 a su catálogo que ya está escalando el Top 10 de las más vistas.

La película en cuestión es "Ella es así", una de las favoritas de los fans de este género que cuenta con la participación de varias estrellas de Hollywood. En el 2021 se hizo una reversión de esta misma historia pero se llamó "El es así" y lamentablemente no tuvo mucho éxito debido, en gran parte, al descontento del público por haber contratado a influencers para protagonizarla, en vez de actores profesionales.

Ella es así

¿De qué se trata "Ella es así"? La historia gira al rededor de Zack Siler, el chico más popular del secundario al que su novia dejó hace poco. Al estar despechado, está seguro de que puede lograr que cualquier chica sea popular. Ahí es donde conoce a Laney Boggs, la típica nerd de la escuela, a quien usa para vengarse de su ex.

¿Cómo va a vengarse? Su plan es impedir de cualquier manera que su ex novia sea elegida como la reina anual del instituto. Así es como Zack convierte a Laney de una nerd inadaptada a la chica más popular de la escuela. Pero, mientras Zack la ayuda a transformarse completamente, se enamora de ella.

Tráiler de "Ella es así", disponible en Netflix Embed - She's All That - Trailer Reparto de "Ella es así" El excelente elenco de la cinta está conformado por estrellas como: Freddie Prinze Jr.

Rachael Leigh Cook

Matthew Lillard

Paul Walker

Kieran Culkin

Jodi Lyn O'Keefe

Anna Paquin

Kevin Pollak

