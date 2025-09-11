SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de septiembre 2025 - 11:27

El actor Fred Armisen confirmó que Netflix está trabajando en un spin-off de "Merlina" del tío Lucas

Los últimos episodios de la segunda temporada de Merlina llegaron a Netflix la semana pasada, y ya se ha encargado una tercera temporada.

Merlina es uno de los éxitos más importantes de Netflix.

La estrella de la serie Merlina, Fred Armisen, ha confirmado que Netflix está trabajando en un spin-off sobre su personaje, el tío Lucas.

El actor, comediante, músico y escritor apareció en un episodio de The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon a principios de esta semana. Le preguntaron sobre los rumores previos de un nuevo programa centrado en su personaje , el Tío Lucas Addams.

"Sí", respondió Armisen. "Sí, estamos trabajando en ello. Es fantástico... es increíble". Continuó elogiando al director y productor ejecutivo de Merlina, Tim Burton, como "increíble", y añadió: "Es genial, genial, genial".

Armisen no dio más detalles sobre el spin-off, lo que sugiere que aún se encuentra en fase inicial de desarrollo. Puedes ver la entrevista completa a continuación.

Qué se sabe sobre la posible serie del tío Lucas en Netflix

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter este verano, el showrunner y cocreador de Marlina, Alfred Gough, habló sobre la posibilidad de un spin-off en el futuro. La publicación señaló que la información sobre el proyecto se mantenía en "alto secreto".

"Es algo que definitivamente estamos considerando; hay otros personajes que podemos explorar", explicó Gough. Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix , añadió: "Hay mucho que explorar en la Familia Addams".

Bloomberg informó a fines de 2023 que Netflix estaba en las primeras etapas de la creación de una serie sobre el tío Lucas, el tío paterno de Merlina (Jenna Ortega).

En aquel momento se dijo que Amazon MGM Studios, propietaria de los derechos de La Familia Addams y productora de la serie Marlina, también estaba involucrada. Según el informe, la serie se encontraba en fase inicial de desarrollo sin guion.

Los últimos episodios de la segunda temporada de Merlina llegaron a Netflix la semana pasada, y ya se ha encargado una tercera temporada. Se ha informado que la serie podría tener un total de siete temporadas .

