Coppola estampa al fin hoy sus manos en el Paseo de la Fama

A diferencia de Lucas, en la persona de Coppola conviven el gran creador y el mal hombre de negocios. Con “Apocalypse Now” (1979) estuvo a punto de irse a la bancarrota, y el toque final lo dio con el musical “One From The Heart” (“Golpe al corazón”, 1981, aunque estrenada más tardíamente en la Argentina), de lo que le costó recuperarse. Las bodegas, en cambio, compensaron bastante lo que perdía en las pantallas.

“El Padrino”, se estrenó el 24 de marzo de 1972. En nuestro país, como era costumbre entonces, al no existir el riesgo de la piratería ya que ni los VHS aún existían, lo hizo varios meses después: el 20 de septiembre de ese año, con cabecera en el cine Metropolitan. El afiche tradicional, con el rostro perfilado de Don Corleone, convivía en las marquesinas con otros éxitos de entonces, como “Cabaret”, y poco después también fue hit en la costa Atlántica durante todo el verano. En los Estados Unidos, Paramount Pictures reestrenó esa primera película en los cines a finales de febrero y está por lanzar una versión en 4K Ultra HD de la trilogía. La restauración ha sido supervisada por Paramount y la productora de Coppola, American Zoetrope.

Las dos primeras partes (“El Padrino 2” es de 1974) obtuvieron no sólo un éxito parejo sino la hazaña de haber ganado sendos Oscars al Mejor Film. La tercera parte, de 1991, no recibió en cambió el mismo apoyo ni por parte del público ni de la crítica. A fines de 2020 Coppola la reeditó, le cortó algunas partes, le cambió el final (gracias a un pequeño cambio de montaje, Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, no muere en el film), y la relanzó como “The Godfather: The Coda”. Otro fracaso. Y, pese a que durante tantos años se habló de que habría un cuarto Padrino, rumores que el propio Coppola alimentaba para después desmentir (Andy García sería el continuador del protagónico), esa eventual continuación de la saga nunca se hizo. Sin embargo, pocas películas tuvieron tantas y tan variadas ediciones en todos los soportes hogareños existentes desde la salida del VHS (la anteriormente citada inminente versión en 4K Ultra HD es sólo la última). En los 90 también existió una versión “cronológica” impulsada por HBO, “The Godfather: The Epic”, en la que Coppola ordenó cronológicamente las dos primeras partes entre 1901, año del nacimiento del personaje de Vito Corleone (que interpretarían, en sendas partes, Robert De Niro y Marlon Brando), y 1959, que también tuvo sus ediciones en VHS y DVD, y que no tardó en desaparecer del mercado.

La tercera parte, más allá de sus valores, continúa teniendo aun en la nueva versión errores insalvables. Deslices de cronología increíbles: por ejemplo, el pacto de Michael Corleone con el arzobispo a cargo de la Banca Vaticana, una inversión de 600 millones de dólares por la que el capomafia obtendrá la mayoría accionaria de la empresa Immobiliare (hasta entonces controlada por el Vaticano), ocurre en el film en 1979, tal como se ve en la tapa de The Wall Street Journal que publica la noticia: 15 de noviembre de 1979. Sin embargo, según la película, Paulo VI, fallecido un año antes, todavía vivía. Otro: la muerte de Mary (Sofia Coppola) en el Teatro Massimo de Palermo en medio del tiroteo, ocurre el mismo día de las masacres en Roma y del asesinato del Papa Juan Pablo I, es decir, el 28 de septiembre de 1978. Es decir, un año y dos meses antes del negociado de Immobiliare, entre cuyas consecuencias figura nada menos que la ‘vendetta’ que llevó a morir a la inocente Mary. Es decir, además, que Juan Pablo I reinó antes que Paulo VI en el timeline de “El Padrino III”.

Sin embargo, todo eso empalidece ante la magnitud de una trilogía como la de El Padrino, cuya concreción respondió en mucho al azar. Paramount Plus estrenará el mes próximo la serie “The Offer” (“La oferta”), basada en la perspectiva del productor Albert S. Ruddy. Pero Coppola, que no estuvo involucrado en la producción, no parece mostrarse muy feliz: “Ese es el punto de vista de, supongo, el productor, pero no refleja lo que realmente sucedió”, declaró. A Coppola no le interesaba el proyecto basado en la novela de Mario Puzo de 1969. “Mario fue el autor de algunas hermosas novelas, pero escribió ‘El Padrino’ para ganar dinero”, dijo Coppola. “Mario amaba a su familia y quería cuidar de ella, así que escribió un libro que pensó que sería un éxito de ventas. Coppola fue convocado después de dirigir películas bizarras, como “Dementia 13”, producida por Roger Corman “Dementia 13” y tenía un Oscar por el guion de “Patton”, de 1970. Finalmente, no tuvo reparos en reconocerle a Variety: “Pensé que ‘El Padrino’ iba a ser un fracaso. Cuando haces una película a contracorriente, vas al fracaso. No haces lo que todo el mundo espera o quiere que hagas”.