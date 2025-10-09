Thiago Medina recuperado: Le pidió casamiento a Daniela Celis y será dado de alta

Ya fuera de terapia intensiva y a la espera del alta médica, Thiago Medina sorprendió a Daniela con una propuesta de matrimonio desde el hospital, a semanas de su grave accidente en moto.

La recuperación de Thiago Medina avanzó más rápido de lo que muchos imaginaban. Luego de varias semanas internado tras un accidente en moto que puso en riesgo su vida, el joven de González Catán dio un paso crucial en lo personal: le pidió casamiento a Daniela Celis en plena sala de cuidados intermedios y posteriormente le anunciaron que sería dado de alta para continuar con su recuperación en su hogar.

Aún internado, Thiago decidió hacerle su propuesta a la madre de sus gemelas Aimé y Laia . "Ya camina solo", aseguró Romina Uhrig , amiga y excompañera de la pareja durante su paso por Gran Hermano. Sin embargo, dio un detalle conmovedor. El joven de 22 años no recuerda nada del accidente que casi le cuesta la vida. Sin embargo, asegura su entorno, sí tiene muy en claro sus sentimientos hacia Daniela.

La escena fue íntima y sencilla, aún en la sala del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno pero cargada de peso emocional. Según contó Uhrig en el programa “Se Picó”, Thiago se despertó en terapia, vio a sus hijas y le dijo a Daniela : “Casate conmigo” .

“Me dijo que sí, que quería casarse con Dani”, relató Romina. “A veces pasan estas cosas: un sacudón fuerte hace que valores todo de otra manera”. La propuesta ocurrió pocos días después de que comenzara a caminar por sus propios medios , algo impensado al inicio de su internación. Daniela aún no hizo pública su respuesta definitiva, aunque sus gestos dejan entrever el cariño que todavía une a la pareja. “Ellos se aman”, aseguró Uhrig en vivo.

thiago medina Instagram: @thi4go_km

Thiago recibió el alta médica después de más de un mes de internación

Thiago permaneció hospitalizado desde el 12 de septiembre, día en que sufrió un accidente en moto que lo dejó en estado crítico. Los médicos mantuvieron un pronóstico reservado durante semanas, pero su evolución sorprendió incluso al personal de salud.

En los últimos días, Thiago fue autorizado a moverse por sus propios medios y ya no depende de asistencia para caminar. Su salida de terapia intensiva fue uno de los avances más importantes de esta recuperación que, aunque no terminó, avanza por buen camino.

La familia confirmó que, tras recibir el alta médica, Thiago continuará su rehabilitación en la casa de Daniela, junto a sus hijas gemelas. Ella misma, en sus redes sociales, compartió que “sigue dando pasos gigantes” y que ahora se evalúa una etapa más liviana de tratamiento. Mientras tanto, la pareja enfrenta esta nueva etapa con cautela. Daniela, entre risas y realismo, contó en una entrevista televisiva: “No sé si son efectos de la medicación o lo dice de verdad. Vamos a ver cómo sigue todo cuando salga de ahí”.