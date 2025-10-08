La polémica menos pensada: Matías Bertolotti calificó de "denigrante" a la Peregrinación a Luján y salieron a cruzarlo

El meteorólogo de TN Matías Bertolotti fue cuestionado por sus dichos sobre la Peregrinación a Luján. Y aunque luego explicó hacia dónde había apuntado su comentario, la ola de críticas fue imparable.

Un comentario de Matías Bertolotti durante una transmisión de TN encendió una fuerte polémica en redes sociales y en los medios. Mientras presentaba un informe sobre las intensas tormentas del fin de semana, el meteorólogo calificó de “denigrante” a la peregrinación a Luján , una de las manifestaciones de fe más masivas del país. Y si bien luego explicó a través de sus redes a qué apuntaba con ese calificativo, la rueda ya había comenzado a girar y tan pronto como terminó su participación al aire, las redes saltaron en su contra.

En efecto, sus palabras no pasaron inadvertidas: en cuestión de minutos, X (ex Twitter) se llenó de mensajes críticos, muchos de ellos provenientes de creyentes y otros de usuarios que, sin ser religiosos, consideraron que el tono de Bertolotti había sido irrespetuoso hacia una tradición popular .

Ante el revuelo, el meteorólogo publicó un comunicado en el que aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que su intención era advertir sobre los riesgos climáticos, no descalificar la fe de los peregrinos. Pero el daño ya estaba hecho: la discusión sobre el límite entre la opinión profesional y la sensibilidad religiosa quedó instalada.

Todo comenzó el sábado 4 de octubre, cuando miles de fieles se dirigían a pie hacia el Santuario de Luján pese a las alertas meteorológicas que anunciaban tormentas fuertes. Durante una emisión en vivo, Bertolotti expresó su sorpresa por la situación:

“Lo de la peregrinación a Luján fue denigrante, terrible”, dijo, y agregó: “Cuando les importa nada, con tal de que la fe me va a salvar... ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?”. La frase, breve pero contundente, se viralizó de inmediato. Para muchos, el meteorólogo había pasado de advertir sobre el peligro climático a cuestionar la fe misma. Otros consideraron que su tono fue despectivo hacia quienes participaron en una práctica profundamente arraigada en la cultura argentina.

Desde su cuenta personal, Bertolotti intentó explicar su postura antes del comunicado oficial: “Una creencia no puede estar por encima de una alerta naranja. La caminata nocturna debía haberse suspendido por los riesgos”, escribió. Aun así, la ola de críticas ya era imparable.

Matias-Bertolotti-DESTACADA-749x561.jpg Bertolotti intentó explicar que con sus palabras había apuntado a la organización por su desconocimiento sobre las inclemencias del clima y su peligro. Pero ya era tarde.

Las voces en X que salieron a cruzar a Bertolotti

En X, el repudio llegó desde distintos sectores. El usuario @El_Prensero escribió: “Lamentables las palabras del meteorólogo de TN. Millones caminan con fe y esperanza para pedir pan, salud y trabajo. Burlarse de eso es faltar el respeto al pueblo y a su fe”.

Otros mensajes se sumaron al reclamo. @ayetextual fue tajante: “Ser católico no es denigrante. Expresar nuestra fe no es denigrante”. En tanto, @lari__z le respondió directamente al meteorólogo con un tono aún más duro: “Denigrante es bombardear una iglesia católica en Gaza y herir a un pastor argentino. Te mandan saludos los soldados de Malvinas, para que veas que la Virgen de Luján es parte de nuestra identidad”.

Incluso hubo quienes, sin compartir la fe, marcaron su desacuerdo con las formas. El usuario @bernardogsilva comentó: “Y te lo dice un ateo, el respeto y las formas ante todo. Si realmente pensabas eso, lo decías de otra manera y listo”.

La reacción mostró que el comentario había tocado una fibra sensible: la peregrinación a Luján no solo es un acto religioso, sino también cultural, y para muchos argentinos representa un símbolo de unión y esperanza.

El comunicado que lanzó Bertolotti

Frente al aluvión de críticas, el meteorólogo publicó un comunicado en sus redes sociales para aclarar sus dichos y pedir disculpas. “Cuando utilicé la palabra ‘denigrar’, me refería a las autoridades que deben cuidar a la peregrinación, nunca a los peregrinos”, explicó.

Bertolotti aseguró que su intención había sido advertir sobre los riesgos del clima, recordando que ese fin de semana hubo personas con hipotermia e inundaciones en varias zonas. “La fe no te salva de una tormenta, y lo digo para generar conciencia”, escribió.

Bertolotti El mensaje que subió Bertolotti a sus redes sociales para explicar sus dichos. Captura de pantalla

Además, recalcó su pertenencia a la comunidad católica y su respeto por las manifestaciones religiosas: “Jamás podría atacar la fe ni la religión a la cual pertenezco. Mi único motivo en este medio es alertar sobre los peligros del clima”. El meteorólogo cerró su mensaje con una reflexión personal: “A los que agreden diciendo barbaridades sobre mi vida, les aviso que ni se gasten, porque nunca me afectó el qué dirán”.

Con sus aclaraciones, Bertolotti buscó dar por cerrada una polémica que, más allá de las intenciones, puso sobre la mesa el delicado equilibrio entre el rol informativo y el respeto por las creencias populares.