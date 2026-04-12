SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de abril 2026 - 09:30

El regreso más esperado a HBO Max: la nueva temporada de la serie juvenil que rompió todos los esquemas

Llegó a la plataforma el estreno más esperado. La ficción que marcó un antes y un después continúa con una tercera temporada imperdible.

La espera terminó, llegó la tercera temporada a HBO Max.

La espera terminó, llegó la tercera temporada a HBO Max.

Imagen: Freepik

El catálogo de HBO Max se prepara para uno de los estrenos más esperados del año. Una de las ficciones juveniles más influyentes de los últimos tiempos volvió con nuevos episodios que prometen dar que hablar. Desde su debut, esta serie logró destacarse por su estética, su narrativa intensa y su forma de abordar problemáticas actuales sin filtros.

Con una fuerte base de fanáticos alrededor del mundo, cada novedad genera una enorme expectativa. Ahora, finalmente, se confirmó el regreso de Euphoria, la producción que revolucionó el género y que vuelve con su tercera temporada para continuar explorando la vida de sus complejos personajes.

Informate más
Euphoria
El regreso más esperado por todos en HBO Max.

El regreso más esperado por todos en HBO Max.

De qué trata Euphoria, tercera temporada

La nueva temporada retoma la historia de Rue y su círculo cercano, profundizando en las consecuencias de las decisiones tomadas en entregas anteriores. La protagonista continúa lidiando con sus adicciones y su búsqueda de identidad en un entorno cada vez más desafiante. En esta etapa, la serie presenta un salto temporal que muestra a los personajes en una nueva fase de sus vidas, con conflictos más maduros y realidades más crudas.

Las relaciones evolucionan y surgen nuevas tensiones que impactan directamente en sus vínculos. Además, la trama explora con mayor profundidad temas como la salud mental, el amor, la pérdida y la presión social, manteniendo el estilo visual distintivo que convirtió a la serie en un fenómeno cultural.

Euphoria
Con el gran elenco que la caracteriza y una historia intensa, Euphoria vuelve con su tercera temporada a HBO Max.

Con el gran elenco que la caracteriza y una historia intensa, Euphoria vuelve con su tercera temporada a HBO Max.

Con giros inesperados y un desarrollo más introspectivo, esta temporada promete ser una de las más intensas, apostando a una narrativa que combina lo emocional con lo provocador.

HBO Max: tráiler de Euphoria, tercera temporada

Embed - Euphoria - 3 Temporada | Tráiler en español Oficial | HBO Max

HBO Max: elenco de Euphoria, tercera temporada

  • Zendaya (Rue Bennett)
  • Hunter Schafer (Jules Vaughn)
  • Jacob Elordi (Nate Jacobs)
  • Sydney Sweeney (Cassie Howard)
  • Alexa Demie (Maddy Perez)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias