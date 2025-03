El regreso de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina: una llegada expectante al grito de "¡Wanda! ¡Wanda!"

La pareja mediática fue recibida por una multitud de periodistas y cámaras, que no dejaron de seguirlos hasta que llegaron al automóvil que los llevó a la famosa "casa de los sueños.

Al salir de Migraciones alrededor de las 23 horas , Icardi y Suárez fueron recibidos por una multitud de periodistas y cámaras, que no dejaron de seguirlos hasta que llegaron al automóvil que los llevó a la famosa "casa de los sueños" de Wanda Nara .

En contraste con la actitud relajada y sonriente de la China Suárez, Icardi se mostró serio y distante, como es habitual en él con la prensa. El futbolista, siempre fiel a su carácter reservado, no se dejó llevar por la emoción del momento, mientras que la actriz, en cambio, se mostró más abierta y amigable.

La llegada no pasó desapercibida, y algunos de los presentes en el aeropuerto no perdieron la oportunidad de gritar el nombre de "¡Wanda! ¡Wanda!", demostrando que la figura de su ex esposa sigue siendo la favorita del público local.

A pesar de los intentos por mantener un perfil bajo, el regreso de Icardi y la China a la Argentina estuvo marcado por la atención de los medios, que no dejaron de captar cada momento de su llegada.