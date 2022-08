El Señor de los Anillos: el particular agradecimiento de Jeff Bezos a los creadores de la serie

En su tributo a McKay y Payne, Bezos, les agradeció por "ignorarme exactamente en los momentos adecuados" cuando estaba dando notas sobre los primeros guiones de la serie.

“El sueño de todos los showrunners es obtener notas sobre los primeros guiones y cortes del presidente ejecutivo, les encanta eso”, bromeó. “Quiero agradecerles a ambos por escucharme cada vez que ayudó, pero sobre todo necesito agradecerles por ignorarme exactamente en los momentos correctos”.

Aunque algunas personas “cuestionaron la elección” de los showrunners, dijo que “una de las mejores decisiones que tomamos fue apostar por este equipo relativamente desconocido porque vimos algo especial”. La pareja ha estado escribiendo juntos durante 20 años, pero no tienen una gran cantidad de créditos importantes.

El consejo del hijo de Jeff Bezos sobre la serie de El Señor de los Anillos

“Mi hijo es un gran fanático de Tolkien y después de que Amazon se involucró, se me acercó, me miró a los ojos y me dijo: 'Papá, por favor, no arruines esto'”.

Bezos concluyó rápidamente con una cita de Tolkien, proclamando: "No todos los que deambulan están perdidos".

En su discurso de presentación, Salke agradeció a Bezos por “comenzar este viaje hace muchas lunas”, y agregó: “En tiempos sin precedentes, hemos logrado algo que nunca antes se había logrado”.

Luego, la audiencia pudo disfrutar de los dos primeros episodios de la serie de 10 capítulos de alrededor de u$s465 millones, protagonizada por Morfydd Clark, Peter Mullan y Lenny Henry y ambientada 2000 años antes de la trilogía de Peter Jackson. Una segunda temporada ya se está preparando para la producción en el Reino Unido.

La batalla entre Amazon Prime Video y HBO

La aparición sorpresa de Bezos demuestra la batalla que se está librando entre Amazon y HBO/Sky, ya que cada uno de ellos intenta que sus costosas series sea la gran ganadora.

Los presupuestos de marketing han sido astronómicos y se ha puesto mucha atención fuera de los EE. UU., lo que refleja la mayoría de los actores británicos tanto en Los Anillos de Poder como en House of the Dragon, y la naturaleza globalizada de la industria televisiva moderna.

House of the Dragon tuvo dos estrenos europeos, uno en Ámsterdam durante la primera semana de agosto y el otro hace quince días en el Leicester Square Odeon Luxe de Londres, el mismo lugar donde se presentó anoche la serie de Amazon. Los ejecutivos de Warner Bros. Discovery, propietario de HBO, como Casey Bloys y Priya Dogra, estuvieron presentes en Ámsterdam.

Ambos programas tardaron años en desarrollarse y hacer que salieran casi exactamente al mismo tiempo (Los Anillos de Poder se estrena mañana) podría resultar costoso para el fanático de la fantasía mediocre que tal vez no tenga tiempo de incluir ambos en su hábito semanal de ver televisión.

HBO ha tenido una ventaja inicial y ya ha dicho que House of the Dragon es su estreno más visto en la historia europea, en un momento en que el nuevo propietario del conglomerado, Warner Bros. Discovery, está reduciendo sus equipos de puesta en marcha en Europa.

Amazon rara vez indica el rendimiento de sus programas, por lo que será difícil ver cómo Los Anillos de Poder se compara con su rival de HBO, pero los impactos culturales descomunales de la pareja se sentirán en las próximas semanas y puede que sea obvio quién saldrá del armario. parte superior.