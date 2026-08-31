¿Por qué quieren demandar a Moria Casán por su serie de Netflix?

La serie sobre la historia de la vedette argentina generó polémica por la representación de figuras de su pasado. Quiénes evalúan acciones legales y qué dijo la diva.

La serie de Netflix recorre distintas etapas de la vida de Moria Casán y generó polémica por la representación de figuras de su pasado.

La serie " Moria " , estrenada el 14 de agosto en Netflix , rápidamente se convirtió en uno de los grandes fenómenos argentinos de la plataforma. La ficción recorre distintas etapas de la vida de Moria Casán y recrea algunos de los vínculos más importantes de su trayectoria artística y personal.

Sin embargo, el éxito de la producción también estuvo acompañado por reclamos de personas vinculadas con figuras que aparecen representadas en la historia . Entre ellas se encuentran familiares de Luis Vadalá y Jorge Porcel, quienes cuestionaron distintos aspectos de la ficción y analizan acciones judiciales.

En medio de la polémica, Moria Casán decidió responder públicamente a quienes aseguran sentirse afectados por la serie. La conductora se mostró despreocupada ante la posibilidad de enfrentar reclamos y explicó, fiel a su estilo, cuáles son las “tres E” con las que asegura atravesar las críticas.

Uno de los principales conflictos está relacionado con Luis Vadalá , empresario y expareja de Moria Casán. Su hija, Ingrid Vadalá, cuestionó la manera en que su padre es representado en la ficción y presentó una querella judicial , al considerar que la serie distorsiona su imagen. Vadalá falleció en 2023 y mantuvo una relación de varios años con la conductora.

Otro de los reclamos involucra a Jorge Porcel Jr. , hijo del reconocido humorista argentino. El personaje inspirado en Porcel aparece en la ficción, aunque no es mencionado directamente con su nombre y apellido. Según trascendió, su hijo inició un reclamo judicial y busca un resarcimiento económico por el uso de la imagen, el nombre y la figura de su padre sin autorización.

También surgieron cuestionamientos por la representación de Gerardo Sofovich. Su hijo, Gustavo Sofovich, manifestó públicamente su incomodidad por la utilización de la imagen de su padre dentro de la serie, sin haber sido consultado previamente. De esta manera, la polémica excedió a un único personaje y alcanzó a varias figuras vinculadas con la trayectoria de Moria.

Qué significan las "tres E" que usó Moria para responder a las críticas

Frente a las consultas sobre los posibles reclamos judiciales, Moria Casán respondió con una de sus características frases. La conductora aseguró que practica las “tres E”: “Estoy elevada, envaselinada y sobre todo exonerada”. La expresión fue utilizada para dejar en claro que no se siente afectada por las críticas, ni por las acciones que otras personas puedan decidir iniciar.

La palabra “elevada” forma parte de la manera en que Moria suele referirse a su propia postura frente a las situaciones que atraviesa. “Envaselinada”, en tanto, funciona como una expresión para transmitir que las críticas le resbalan y no logran afectarla.

La tercera palabra, “exonerada”, fue la que la conductora eligió para explicar su posición frente a la serie. Moria sostuvo que, al tratarse de una producción realizada junto a Netflix y la productora About Entertainment, considera que cuenta con respaldo y que está “libre de todo”.

El éxito de la serie de Moria Casán en Netflix

Más allá de la controversia, Moria se convirtió en un éxito de audiencia desde su estreno. Durante sus primeros días en Netflix alcanzó 1,6 millones de visualizaciones y se ubicó en el Top 10 global semanal de series de habla no inglesa. Además, llegó al primer puesto entre los contenidos favoritos del público en Argentina y Uruguay.

La producción cuenta con ocho episodios y presenta diferentes momentos de la vida de Moria Casán. Para representar distintas etapas de su historia participan Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, mientras que la propia Moria aparece interpretándose en su etapa actual.

El impacto de la serie también trascendió las fronteras argentinas. El interés generado por la historia permitió que la producción ingresara al ranking internacional de Netflix y se convirtiera en una de las ficciones argentinas con mayor repercusión en la plataforma durante sus primeros días.