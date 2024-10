Eleonora Wexler, o la ficción detrás de la ficción

Eleonora Wexler: Me contactaron, nos citamos en un café con Agresti, enseguida coincidimos, El Bernasconi, Parque Patricios, fue una charla muy cercana. Entendí lo que él quería, él trabaja mucho con los actores y el guión era hermoso. No sé si es redonda, pero la película me emociona. Desde la primera vez que leí el guión, ya me sentía emocionada. Se trata de una historia sentimental, el juego de dos personas que periódicamente se reúnen a charlar fingiendo que son otros, los que hubieran querido ser. Es una relación donde lo que se dice muy pocas veces coincide con lo que se está sintiendo. Una película de miradas, de mirarse a los ojos, es hermoso. Me preguntaba en qué momento él iba a besarla. Por ahí él amaga, ella se confunde un segundo, una no sabe si van a salirse de sus personajes. Y cada tanto, mínimas pinceladas de lo que está pasando en el país a lo largo del tiempo. Todo con mucha delicadeza.