Elijah Wood sorprendió a una pareja en una boda temática de "El Señor de los Anillos" en Nueva Zelanda

El actor que interpretó a Frodo en la trilogía de Peter Jackson sorprendió a una pareja en el set turístico de Hobbiton.

Elijah Wood , conocido mundialmente por ponerse en la piel de Frodo en El Señor de los Anillos , irrumpió inesperadamente en una boda temática inspirada en la saga cinematográfica de Peter Jackson que tuvo lugar en el set turístico de Hobbiton, en Nueva Zelanda.

El actor llegó al lugar acompañado de un grupo de personas mientras Sharik y Jessica Burgess-Stride finalizaban la firma de los documentos legales, sorprendiéndolos a ellos y a todos los presentes.

La ceremonia se realizó en medio de una jornada lluviosa en Hobbiton, ubicada en Matamata. Según relató Sharik al Waikato Herald, el clima mejoró en el momento justo.

Cuando la pareja culminaba el acto formal, el propio Sharik experimentó incredulidad al ver a Wood caminar hacia el altar: “Al principio pensé ‘no, no puede ser él’, luego ‘¡oh, sí, es él!’” .

La celebridad ingresó discretamente, vestido de manera sencilla, y felicitó a los recién casados. “Nos estrechó la mano y nos dijo ‘felicitaciones’. Se quedó a sacarse algunas fotos antes de continuar con la visita, ya que estaba en el set con un grupo de personas”, detalló Sharik.

El actor se mostró cercano y, según un testimonio recogido por el portal Waikato Herald, “fue muy amable y solo quiso felicitar a la pareja”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ToIkienverse/status/1983591021939454435&partner=&hide_thread=false Una pareja se casó en Nueva Zelanda y Elijah Wood apareció inesperadamente para sorprender a los novios. pic.twitter.com/8Pg0SzifJB — Tolkienverse (@ToIkienverse) October 29, 2025

Una visita que sorprendió a todos

La intervención no estaba programada ni existía aviso previo de la llegada de un integrante del elenco a una boda en Hobbiton. Shayne Forrest, gerente general de turismo del sitio, confirmó que era la primera vez que sucedía un episodio de este tipo.

“Mientras a veces recibimos visitas de actores y otros invitados especiales, unirnos a la celebración de una boda fue un absoluto debut y resultó muy especial”, declaró.

Forrest agregó que Wood, acompañado de otros miembros del elenco, se encontraba en Nueva Zelanda para participar en la Armageddon Expo en Auckland y decidió volver al set de Hobbiton.

Durante la ceremonia, la fotógrafa Cath Ullyett consiguió que Elijah Wood posara con los recién casados. En sus redes sociales detalló que, tras la firma de los documentos, pidió al actor acercarse para unas fotos, pese a que él dudaba en interrumpir la jornada.

“No quería imponerse, pero con un poco de ánimo se unió y todos lo recibieron con entusiasmo”, contó Ullyett.

El sitio de Hobbiton se ha convertido en un destino turístico de relevancia desde la realización de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. La conservación de parte de los 44 “Hobbit Holes” originales permitió que turistas y parejas celebren ceremonias rodeados de la atmósfera de la Tierra Media.