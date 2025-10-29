El creador de "The Boys" reveló nuevos detalles sobre la temporada final de la serie







El último episodio de The Boys se estrenó en julio de 2024, y los fans están ansiosos por saber cómo concluye la saga.

Cada vez falta menos para el final de The Boys.

La serie The Boys de Amazon Prime Video llegará a su fin tras cinco temporadas, y su creador, Eric Kripke, compartió una actualización. El último episodio hasta ahora último episodio se estrenó más de un año atrás, el 18 de julio de 2024, y los fans están ansiosos por saber cómo concluye la saga. En una nueva publicación en redes sociales, Kripke adelantó cuándo se estrenará la quinta temporada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Estamos trabajando duro para terminar la última temporada de @theboystv”, publicó Kripke en Instagram. “Aquí estoy con parte del equipo de efectos visuales hoy. La edición ya está terminada y llevamos aproximadamente la mitad del trabajo con efectos visuales, música y color”.

Continuó: “Estoy muy contento con cómo va todo y tengo muchas ganas de que lo veáis. Nos despedimos a lo grande. PRÓXIMAMENTE (dentro de un plazo razonable)”.

Embed - Eric Kripke on Instagram: "First, thank you for watching & loving @genv (and if you haven't watched yet, what the holy motherfucking fuck are you waiting for? Quit doom scrolling and watch!) Second, we're hard at work finishing @theboystv Final Season. Here's me and some of the VFX team today. Editing is all done, we're roughly halfway finished with VFX, Music, Color. I'm really happy with how it's going and can't wait for you to see. We go out with a bang. COMING (reasonably) SOON. #GenV #TheBoys" View this post on Instagram A post shared by Eric Kripke (@erickripke1) La despedida de The Boys En julio, Kripke publicó una foto suya en la sala de conferencias de The Seven en la Torre Vought mientras se despedía del set.

“Esta es la última vez que estaré en este plató. Pronto lo demolerán. Es una sensación agridulce, pero sobre todo siento gratitud”, compartió. “Tenemos el mejor reparto, el mejor equipo técnico, la historia más divertida de escribir y algo imposible de predecir: el momento perfecto. Uno espera toda su carrera para tener, quizá, dos de esas cosas, si tiene suerte. Nosotros las tuvimos todas”.

Antony Starr, quien interpretó a Homelander en la serie, también compartió una emotiva publicación despidiéndose de su personaje al concluir el rodaje de la última temporada. “Este personaje tan complejo me brindó el espacio y la libertad para descubrir y superar límites de una manera que nunca esperé, y siempre estaré agradecido por esta experiencia”, compartió. Starr también mencionó a Kripke, diciendo: “Creamos un monstruo, señor. Y lo echaré de menos, y a usted también. Hasta que grabemos la última temporada. Cuando nos volvamos a ver. Pero este capítulo creativo se ha cerrado, y lo echaré de menos, hermano”.