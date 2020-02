Elton John tiene neumonía y debió suspender show

Auckland - Elton John se disculpó en Nueva Zelanda el domingo por la noche después de que perdió la voz debido a una neumonía y se vio obligado a interrumpir un concierto en Auckland. John rompió a llorar en el Mt Smart Stadium de Auckland después de que no pudo cantar a pesar de recibir atención médica. En su página de Instagram, anteanoche, se disculpó con el público que había acudido al show. “Quiero agradecer a todos los que asistieron al concierto de esta noche en Auckland. Hoy me diagnosticaron neumonía errante, pero estaba decidido a ofrecerles el mejor espectáculo posible”, dijo. “Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo más. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento”, agregó.