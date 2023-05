Emma Watson reveló por qué decidió alejarse de la actuación







La última película de Watson fue Mujercitas de Greta Gerwig, que se estrenó en 2019.

Emma Watson habló sobre las razones por las que se está tomando un descanso de la actuación. Watson, quien saltó a la fama protagonizando la franquicia de Harry Potter como Hermione Granger, dijo que "no estaba muy feliz".

“Creo que me sentí un poco enjaulada”, dijo Watson al Financial Times en una entrevista reciente. “Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararse frente a una película y que todos los periodistas puedan decir: '¿Cómo se alinea esto con su punto de vista?' Fue muy difícil tener que ser la cara y el vocero de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”.

La última película de Watson fue Mujercitas de Greta Gerwig, que se estrenó en 2019 y coprotagonizó junto a Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Bob Odenkirk y Meryl Streep, entre otros.

A lo largo de los años, Watson protagonizó películas como The Circle, Beauty and the Beast y The Bling Ring. La estrella mencionó que sentía que "no tenía voz", lo que la hizo sentir frustrada.

“Yo no tenía nada que decir. Y comencé a darme cuenta de que solo quería pararme frente a cosas en las que si alguien me iba a criticar, podría decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí mismo, 'Sí, lo arruiné. fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor'”, agregó Watson. Por ahora, Watson continuará con su descanso de la actuación, pero asegura que regresará en algún momento en el futuro. "Estoy feliz de sentarme y esperar la próxima cosa correcta", dijo. "Yo amo lo que hago. Es encontrar una manera de hacerlo en la que no tenga que dividirme en diferentes caras y personas. Y ya no quiero cambiar al modo robot. ¿Tiene sentido?"