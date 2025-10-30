En medio de la polémica por Bad Bunny, se confirmó que Sting estará en el show previo al Super Bowl







El cantante y bajista de The Police actuará unos días antes del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Sting se suma a los eventos previos al Super Bowl 2026.

Sting formará parte de un concierto previo al Super Bowl. Según publicaron medios estadounidenses, un nuevo estudio reveló que más de la mitad de los republicanos desaprobaron la presencia de Bad Bunny, el artista elegido para el famoso show de medio tiempo.

El cantante de The Police encabezará un show en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco que tendrá lugar el 6 de febrero, dos días antes del Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara. EL público podrá disfrutar de los clásicos del artista británico y conocer a leyendas de la NFL, más algunos jugadores actuales.

Sting ya había participado del evento deportivo en 2003, cuando compartió escenario con Shania Twain y No Doubt, donde interpretaron una versión del clásico “Message In A Bottle”.

Las reacciones de público estadounidense sobre la elección de Bad Bunny para el show en el Superbowl Bad Bunny será la figura principal del espectáculo del entretiempo. Según publicó el portal NME, una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló la actitud del público hacia el artista puerterriqueño y su afiliación política.

La investigación destacó que casi la mitad de los participantes aprobó la elección del cantante como artista principal, mientras que el 29% la desaprobó y el 24% prefirió no opinar. Casi tres cuartas partes de los demócratas se mostraron a favor de la actuación, mientras que más del 60% de los republicanos se opusieron.

La encuesta también mostró otras diferencias: el 65% de los participantes hispanos y el 61% de los participantes afroamericanos aprobaron la elección, al igual que el 64% de las personas entre 18 y 34 años. La elección del puertorriqueño, uno de los artistas con mayor repercusión en el panorama musical actual, para liderar el descanso del Super Bowl dividió a la opinión pública tras afirmar que evitó pasar por los Estados Unidos con su gira mundial ante el ICE se presentara en los lugares de sus shows. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos advirtió que desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el espectáculo del Super Bowl que tendrá al puertorriqueño.