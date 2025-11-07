Turf y Santiago Motorizado presentaron una nueva versión de "Casanova"







La versión, grabada en el Teatro Gran Rex, de “Casanova” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Turf presenta un nuevo episodio de “Polvo de Estrellas”, esta vez en vivo, la versión de “Casanova” junto a Santiago Motorizado, grabada durante su show del 15 de agosto en el Teatro Gran Rex.

Este registro captura la energía y la intensidad del momento en el escenario, transportando al oyente a aquella noche en el teatro.

Este, mantiene la frescura y la fuerza de la interpretación original, sumando la energía que solo un recital en vivo puede transmitir. Cada nota y arreglo de esta versión destacan el carácter de la banda y la complicidad con Santi Motorizado, convirtiendo la canción en una experiencia que va más allá de la escucha: en un viaje al Gran Rex y al clima único de esa función.

Durante esa noche, Joaquín compartió un momento divertido con Santiago, en la entrevista previa a tocar la canción. Además, contaron con una gran puesta en escena que reprodujo el set de filmación de los videoclips del disco, sumando un valor visual y emocional que lo convirtió en una experiencia completa, donde la música y el espectáculo se unieron para sorprender al público.

Lo que se viene de Turf Con este nuevo estreno, Turf sigue reforzando su legado y demostrando cómo la reinterpretación de sus clásicos puede renovarse sin perder la esencia que los caracteriza.

La versión, grabada en el teatro, de “Casanova” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, lista para que quienes estuvieron en el Gran Rex puedan revivir la magia de esa noche en directo, y para quienes no pudieron asistir, ahora tengan la oportunidad de vivirlo a través de esta versión. Próximos show: 8 de noviembre - Festival del Pejerrey, El Carmen, Jujuy

9 de noviembre - Fiesta de la Sidra, General Roca - Rio Negro

23 de noviembre - Festival Happy Birra, Alta Gracia - Córdoba

29 de noviembre - Festival Polenta, Ciudad de Buenos Aires

6 de diciembre - Fiesta Nacional de la Leche, Totoras - Santa Fe

19 de diciembre - Teatro Opera, La Plata

20 de diciembre - Isidris Sunset - Puesto del Indio, Mendoza

