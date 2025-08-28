Entre las series más vistas de Disney: el drama médico con historias impactantes y críticas sociales







Disney vuelve a apostar por un drama médico que ha generado varias polémicas por los temas que aborda en la serie.

Con una trama que toca varios temas sensibles, la polémica serie es una de las grandes apuestas de Disney.

Disney suma a su catálogo New Amsterdam, un drama hospitalario que combina emoción y mirada social sin perder ritmo. Con casos que interpelan y vínculos que crecen episodio a episodio, la serie volvió a ubicarse entre las preferidas del público y reavivó el interés por historias que ponen a las personas en el centro.

Más allá de la medicina, propone una mirada humana sobre el trabajo en un gran hospital, con conflictos éticos, decisiones difíciles y equipo bajo presión. El resultado es una ficción accesible incluso para quienes nunca siguen dramas médicos, con capítulos que equilibran emoción, actualidad y personajes que evolucionan con cada desafío.

De qué trata New Amsterdam, la exitosa serie de Disney Ambientada en un hospital público de Nueva York, New Amsterdam sigue a Max Goodwin, el nuevo director médico que intenta derribar la burocracia para priorizar a los pacientes. Con Ryan Eggold al frente y un elenco que incluye a Freema Agyeman y Janet Montgomery, la propuesta de Disney combina casos intensos con vínculos profundos entre médicos y comunidad.

Los episodios abordan temas actuales como acceso a la salud, cobertura insuficiente, migración y salud mental, siempre con un enfoque emocional. La serie equilibra turnos frenéticos, historias autoconclusivas y arcos que se desarrollan a lo largo de la temporada, lo que facilita maratonearla y, a la vez, seguir de cerca la evolución del equipo.

Disney+: tráiler de New Amsterdam Embed - New Amsterdam Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV Disney+: elenco de New Amsterdam Ryan Eggold

Freema Agyeman

Janet Montgomery

Jocko Sims

Tyler Labine

Anupam Kher

Sandra Mae Frank

