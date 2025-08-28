Disney suma a su catálogo New Amsterdam, un drama hospitalario que combina emoción y mirada social sin perder ritmo. Con casos que interpelan y vínculos que crecen episodio a episodio, la serie volvió a ubicarse entre las preferidas del público y reavivó el interés por historias que ponen a las personas en el centro.
Entre las series más vistas de Disney: el drama médico con historias impactantes y críticas sociales
Disney vuelve a apostar por un drama médico que ha generado varias polémicas por los temas que aborda en la serie.
-
Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la serie "Los Mufas: suerte para la desgracia"
-
La película de Marvel "Thunderbolts*" ya está disponible en Disney+
Más allá de la medicina, propone una mirada humana sobre el trabajo en un gran hospital, con conflictos éticos, decisiones difíciles y equipo bajo presión. El resultado es una ficción accesible incluso para quienes nunca siguen dramas médicos, con capítulos que equilibran emoción, actualidad y personajes que evolucionan con cada desafío.
De qué trata New Amsterdam, la exitosa serie de Disney
Ambientada en un hospital público de Nueva York, New Amsterdam sigue a Max Goodwin, el nuevo director médico que intenta derribar la burocracia para priorizar a los pacientes. Con Ryan Eggold al frente y un elenco que incluye a Freema Agyeman y Janet Montgomery, la propuesta de Disney combina casos intensos con vínculos profundos entre médicos y comunidad.
Los episodios abordan temas actuales como acceso a la salud, cobertura insuficiente, migración y salud mental, siempre con un enfoque emocional. La serie equilibra turnos frenéticos, historias autoconclusivas y arcos que se desarrollan a lo largo de la temporada, lo que facilita maratonearla y, a la vez, seguir de cerca la evolución del equipo.
Disney+: tráiler de New Amsterdam
Disney+: elenco de New Amsterdam
- Ryan Eggold
- Freema Agyeman
- Janet Montgomery
- Jocko Sims
- Tyler Labine
- Anupam Kher
- Sandra Mae Frank
Dejá tu comentario