El nuevo documental de Netflix que promete encantar a los fanáticos de la música + Seguir en









La plataforma de streaming digital lanzó uno de los títulos más esperados por los melómanos a nivel global.

Netflix estrena uno de los documentales más esperados por los fanáticos de la música. DPA/Picture Alliance

Netflix estrenó un documental íntimo y revelador que explora la vida y la carrera de uno de los cantantes y compositores estadounidenses más reconocidos.

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Dirigida por Nick Sweeney, la película ofrece una mirada sin filtros sobre el éxito repentino de Noah Kahan, el impacto de su música en el público y las contradicciones emocionales que enfrenta tras convertirse en un fenómeno global. El documental, disponible desde el 13 de abril, se centra en un período clave de la vida del artista, ya que recorre el tiempo transcurrido entre el lanzamiento de su álbum "Stick Season" en 2022 y la grabación de su nuevo trabajo, "The Great Divide", que saldrá a la luz el 24 de abril de 2026.

image De qué trata "Noah Kahan: Extracorporal" El documental arranca en un momento crucial de la carrera de Noah Kahan, el éxito masivo e inesperado de "Stick Season", un disco que resonó en millones de personas alrededor del mundo. Las canciones del álbum, inspiradas en la vida rural de Vermont y en las emociones de quedarse atrás mientras otros avanzan, se convirtieron en un fenómeno pospandémico. Sin embargo, el éxito trajo consigo una exposición constante y una presión que Kahan no había anticipado.

"Extracorporal" no recurre a entrevistas retrospectivas ni a una narrativa tradicional de ascenso y caída. En cambio, muestra el presente crudo del artista, incluyendo momentos personales y familiares que revelan las luchas internas detrás de su música. La película aborda temas como la dismorfofobia, los trastornos alimentarios que Kahan arrastra desde hace quince años, y las tensiones familiares generadas por la transformación de su vida privada en material público.

image Un aspecto destacado del documental es su enfoque en el proceso creativo y en cómo la música, aunque terapéutica para el público, no siempre logra sanar al artista. Kahan se enfrenta a la ansiedad de crear un nuevo álbum mientras su trabajo anterior sigue siendo consumido y reinterpretado por millones de personas.

La película también explora la relación del músico con sus seguidores, mostrando escenas conmovedoras, como cuando canta para una adolescente en tratamiento contra la leucemia, cuyo nombre aparece en los créditos finales bajo la leyenda "In Loving Memory Of". Tráiler de "Noah Kahan: Extracorporal" Embed - Noah Kahan: Out of Body | Official Trailer | Netflix Quiénes aparecen en "Noah Kahan: Extracorporal" El documental centra su atención en Noah Kahan, pero también incluye la participación de su familia y su círculo más cercano. A diferencia de otros documentales del género, "Extracorporal" evita mostrar a ejecutivos de discográficas o managers, enfocándose en las relaciones personales que moldearon la vida y la carrera del artista. Por momentos, incluye a su familia. Los padres divorciados de Kahan y sus hermanos aparecen en escenas clave, como cuando revisan videos domésticos juntos. Estas secuencias revelan la dinámica familiar y cómo la música del artista ha afectado esas relaciones. image Además, incluye la participación de Suza Beine, una fan adolescente que aparece en una escena emotiva, donde Kahan canta para ella durante su tratamiento contra la leucemia. Su presencia en la película refleja el impacto humano de la música del artista. Por último, aparece el equipo de filmación, que está compuesto por compañeros de instituto de Kahan, quienes aportan una mirada cercana y auténtica al proceso creativo y personal del músico.

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