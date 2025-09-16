"Gen V" vuelve a Prime Video: la serie derivada de "The Boys" regresa con su segunda temporada







La nueva temporada estrena el 17 de septiembre con sus primeros tres capítulos.

Gen V vuelve a Prime Video con su muy esperada segunda temporada. La aclamada serie esta ambientada en el mundo de The Boys.

Esta nueva temporada de Gen V tiene eventos clave y revelaciones que se conectan directamente con el capítulo final de The Boys. Los tres primeros episodios se estrenarán el 17 de septiembre, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

De qué trata la segunda temporada de Gen V En la segunda temporada de Gen V, las clases han comenzado. Mientras el resto de Estados Unidos se adapta al puño de hierro de Homelander, el nuevo y misterioso director de la Universidad Godolkin promueve un programa que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son celebrados como héroes, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a clases a regañadientes, arrastrando meses de trauma y pérdidas. Pero es difícil concentrarse en fiestas y materias cuando se avecina una guerra entre humanos y Supes, dentro y fuera de la universidad. El grupo descubre un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que podría tener consecuencias mucho mayores de lo que imaginan. Y, de alguna manera, Marie forma parte de todo esto.

Gen V Segunda Temporada Trailer Oficial Prime Video - Prime Video Latinoamérica (720p, h264)

La segunda temporada está protagonizada por Jaz Sinclair como Marie Moreau, Lizze Broadway como Emma Meyer, Maddie Phillips como Cate Dunlap, London Thor como Jordan Li, Derek Luh como Jordan Li, Asa Germann como Sam Riordan y Sean Patrick Thomas como Polarity, y Hamish Linklater en el papel del director Cipher.

Michele Fazekas es la directora creativa de la serie y productora ejecutiva. Además Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Ori Marmur, Thomas Schnauz, Steve Boyum y Brant Engelstein también participan como productores ejecutivos. Loreli Alanís, Gabriel Garcia y Jessica Chou son coproductores ejecutivos. La serie es una producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.